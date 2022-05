Los Servicios del Hospital Universitario Virgen Macarena han desarrollado un sistema que, a través de la teleconsulta, permiten identificar desde Atención Primaria a personas que padecen asma y no están diagnosticadas o no controlan su enfermedad a través del tratamiento indicado. El asma es una una enfermedad crónica respiratoria que consiste en la obstrucción, total o parcialmente reversible, de los bronquios. Esta patología, si no es controlada adecuadamente, afecta severamente a la calidad de vida del paciente. La detección precoz es clave para evitar su empeoramiento aunque el seguimiento de un tratamiento adecuado permite desarrollar una vida completamente normal.

Por este motivo, los Servicios de Neumología y Alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena han desarrollado esta herramienta que permitirá a profesionales de Atención Primaria consultar a los profesionales del hospital sevillano casos sospechosos de asma y agilizar su cobertura asistencial o posibles derivaciones a Atención Hospitalaria.

Desde el prisma terapéutico además de los tratamientos farmacológicos, destacan las vacunas alergénicas para los casos indicados. En España alrededor del 60% de las asmas tienen origen alérgico. No obstante, la enfermedad también está condicionada por factores ambientales desencadenantes como los contaminantes ambientales, laborales, las infecciones respiratorias, el tabaquismo o la obesidad. Factores que atacan directamente sobre una base genética específica.

El Macarena, especializado en atención a personas con asma

En el último año el Hospital Universitario Virgen Macarena ayudó a controlar la enfermedad a más de 6.000 pacientes con esta patología inflamatoria que se produce por un aumento de la respuesta bronquial a diferentes factores desencadenantes, entre los que destaca el alérgeno. Debido a esta circunstancias existen en el centro hospitalario Unidades de Asma dependientes de los Servicios de Neumología y Alergología.



Para la detección de la obstrucción y/o reversibilidad de la vía aérea que hace identificable el asma, las unidades específicas mencionadas del Hospital Universitario Virgen Macarena utilizan pruebas de función respiratoria. La espirometría basal forzada con prueba broncodilatadora es la técnica más utilizada para establecer el diagnóstico.

El lema con el que se promociona este año la efeméride de esta enfermedad reza «Cerrar brechas en la atención del asma», asunto en el que el centro hospitalario está poniendo todos los medios a su alcance para estrecharla.