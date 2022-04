El pasado lunes las redes sociales se hicieron eco de una publicación en la que Aurora Lancha, una aficionada que presenció la final en La Cartuja y madre de un niño bético que había perdido la vida 3 años atrás, había perdido la bufanda de su hijo, que siempre llevaba consigo. La publicación, difundida más de 40.000 veces a través de Facebook, ha llegado a manos de la persona que la encontró y finalmente la bufanda del niño bético ha regresado a manos de su madre.

Aurora solicitó ayuda a través de redes el 24 de abril «Buenas tardes. Sé que es misión imposible, pero es lo último que puedo hacer», comenzaba a escribir. «Es una bufanda muy especial, no había ni un partido en el que no la llevara y ayer, torpemente la perdí», proseguía para terminar explicando el motivo del valor personal «Para quien no conozca el por qué es tan especial, mi hijo falleció hace tres años».

La publicación, difundida a través de redes y medios, ha provocado una movilización masiva y la bufanda, tal y como ha confirmado un familiar a través de las redes en la mañana de hoy, ha aparecido en buenas condiciones: «No me esperaba tanta solidaridad humana. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis ayudado de una forma u otra», prosigue, «gracias a una grandísima persona, puedo confirmar y confirmo, QUE YA ESTA EN CASAAAAAA, OLE OLE OLEEEEEEE, GRACIAAAAS».