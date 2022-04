El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado este lunes las obras del Hospital Macarena-Cartuja, cuya reforma y equipamiento supondrá una inversión total de 7,3 millones de euros.

Estas instalaciones serán un anexo del Hospital Universitario Virgen Macarena como Centro de la Mujer y estarán abiertas «en menos de un año», según ha previsto.

Moreno ha explicado que este nuevo Hospital Macarena-Cartuja ofrecerá «todos los servicios lógicos de un Centro de la Mujer», entre otros, Ginecología, partos, atención al recién nacido y asistencia a las distintas patologías. Además, posibilitará que el Virgen Macarena gane en espacio y, por lo tanto, pueda ir reduciendo notablemente el número de habitaciones con tres camas, «al menos en un 40%, hasta su total eliminación». De este modo, se reducirá la saturación del Macarena y el riesgo de transmisión de enfermedades.

Al hilo de esto último, ha señalado que el Hospital Macarena-Cartuja, cuyas obras comenzaron en febrero, contará con más de 80 camas (ampliables a más de 100), 10 nuevos puestos UCI y otros 10 puestos UCRI (Unidades de Cuidados Respiratorios Intermedios). Asimismo, ha indicado que, en la siguiente fase, se incorporarán el resto de los servicios, como quirófanos y esterilización.

Por otro lado, el presidente andaluz ha insistido en la necesidad de que los andaluces no den todavía la espalda al covid. «Hace apenas unos días que las mascarillas han dejado de ser obligatorias en la mayoría de los interiores, pero eso no significa que la pandemia haya terminado. Por favor, mantengamos todos la necesaria prudencia para no dar pasos atrás», ha pedido.

Para finalizar, ha celebrado que el Hospital Macarena-Cartuja sea pronto una realidad, como lo es ya el Hospital Militar y como lo son todos los nuevos edificios, las ampliaciones, las reformas, los equipamientos y la dotación de profesionales sanitarios, a los que ha dado las gracias por su labor, sacrificio y vocación.