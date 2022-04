La Universidad de Sevilla (US) se mantiene entre las 500 mejores del mundo en las cinco áreas del ranking QS by Subject y añade en su clasificación a 27 de sus disciplinas entre los primeros puestos, además de añadir por primera vez Gestión de Hostelería y Ocio directamente entre las 100 mejores del mundo y segunda de España. Esta clasificación supone un gran avance en la US, que sigue aumentando sus disciplinas con respecto a años anteriores.

De las cinco áreas de conocimiento, la US sube posiciones en cuatro, siendo las mejores clasificadas Artes y Humanidades en la posición 257 e Ingeniería y Tecnología en la posición 259 mundial. También ascienden Ciencias Sociales y Empresariales y Ciencias de la Vida y Medicina, con las posiciones 377 y 397, respectivamente. Por su parte, en Ciencias de la Naturaleza la US se mantiene en la horquilla 401-450.

Clasificación por disciplinas

Por disciplinas, la Universidad de Sevilla sitúa entre las 500 mejores del mundo a 27 disciplinas y en esta edición se incorporan cuatro nuevas disciplinas. Las otras tres disciplinas que entran nuevas en el ranking son Comunicación y Medios (151-200), Estadísticas e Investigación Operativa (201-230) y Psicología (301-320). Además, la US mejora en 10 disciplinas y se mantiene en otras 6.

El ranking QS clasifica las mejores Universidades del mundo

El ranking de QS incluye el análisis de varios indicadores, como la reputación académica de la universidad y el número de egresados en las empresas. También toma en cuenta las citas que recibe la producción científica, así como el índice H como indicadores de investigación. Para ello, se analizan 51 disciplinas englobadas en cinco grandes áreas: Arte y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la vida y Medicina, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales y Empresariales.