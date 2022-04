El alcalde, Antonio Muñoz, ha realizado esta semana una visita institucional con el embajador de Portugal, Joao Mira-Gomes, a las obras que se están realizando para la conservación y rehabilitación de la Fábrica de Artillería para su adecuación como Centro Magallanes de Industrias Culturales y Creativas. El objetivo de este encuentro ha sido impulsar la vía de colaboración del Ayuntamiento de Sevilla con el Gobierno de Portugal para el desarrollo de proyectos conjuntos e iniciativas de carácter cultural en el nuevo equipamiento una vez que se culminen los trabajos. A la visita han acudido también el delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, el delegado del Distrito Nervión, Francisco Páez, y el cónsul de Portugal en Sevilla, Joao Queiros.

El proyecto MAGALLANES_ICC para la fábrica de Artillería se trata de una actuación cofinanciada entre el Ayuntamiento y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del programa de Cooperación Interreg V-A España Portugal (POCTEP) 2014-2020. La iniciativa aprobada incluye además de la propia conservación, rehabilitación y adecuación del complejo una amplia estrategia entre los socios de los dos países para mejorar la competitividad de las empresas culturales, impulsar la innovación y fomentar la colaboración transfronteriza.

En paralelo al desarrollo de estas obras, el Ayuntamiento de Sevilla, a través del ICAS, trabaja en colaboración con Centquatre (París) y ZEmos 98 para la definición de un modelo de gestión cultural y de uso de los espacios del nuevo Centro de Magallanes de forma que se convierta en un equipamiento cultural singular que apueste por el emprendimiento y que sea un elemento de reactivación y dinamización de la actividad económica en la ciudad de Sevilla con proyección nacional e internacional.

Además del Ayuntamiento de Sevilla a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y el ICAS, participan en este proyecto la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Andalucía Emprende, la Universidad de Évora, la Asociación Portuguesa de Treino de Vela, la Dirección Regional de Cultura de Alentejo, la Dirección Regional de Cultura del Algarve, la Comissao de Coordenaçao e Desenvolvimiento Regional do Algarve, la Cooperativa para o Desenvolvimento dos Terrotioros de Baixa Densidade, (QRER) y la Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), y el Insituto Luisíada de Cultura (MUSEU ZERO).