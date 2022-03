La oferta de nuevas plazas para estudiar grado y máster en la US el próximo curso académico 2022-2023 asciende a 16.942, tal y como ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno durante su última sesión, en la que también se ha dado luz verde a la creación de tres nuevas empresas basadas en el conocimiento y se ha concedido la Medalla de la US a la Universidad de Málaga por su 50 aniversario.

La nueva oferta de plazas contempla 12.234 de plazas de grado, más 426 plazas para la fase exclusiva de extranjeros; lo que supone un aumento de 67 plazas respecto del curso anterior. En la oferta de grados la principal novedad es el aumento de 15 plazas en el Grado en Matemáticas, debido a la alta demanda del título, que para el curso próximo oferta 160 plazas. Otra pequeña diferencia se encuentra en el Grado en Administración y Dirección de Empresas, que sube 5 plazas del grupo de inglés y registra una bajada de cinco en el de español. El Grado en Enfermería también aprecia un incremento en 12 plazas, llegando a las 272. Para estudiar un máster en la Us se ofertan en torno a 5000.

Listado oferta plazas grados

Para estudiar grados en la US se ofertan 4282 plazas, un aumento de 119 plazas respecto del curso anterior, debido a la implantación de nuevos másteres: Máster Interuniversitario en Logística y Gestión de Operaciones (UNIA, UCA y US), Máster Interuniversitario en Electroquímica, Ciencia y Tecnología (UAB, UAM, UA, UB, UCO, UM, US Y UPC), y el Máster Universitario en Investigación e Interpretación Musical (UNIA-UGR-US), adscritos a la Escuela Internacional de Posgrado.Asimismo, el próximo curso se ofertarán también como nuevos títulos de posgrado: Máster Universitario en Innovación e Investigación Educativa en las Áreas del Currículo, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación; y el Máster Universitario en Publicidad y Gestión de Contenidos, adscrito a la Facultad de Comunicación.

Grado más máster

El Consejo de Gobierno también ha aprobado programas académicos con recorridos sucesivos. Estos permitirán que un estudiante de un Grado vinculado, al que le reste por superar el TFG, y una o varias asignaturas, puedan acceder y matricularse en el Máster Universitario vinculado. Se han aprobado cinco programas para la Escuela Técnica Superior de Ingeniería que vinculan un título de Grado y un título de Máster Universitario.

Los programas son: Ingeniería Aeronáutica (Grado en Ingeniería Aeroespacial + Master en Ingeniería Aeronáutica); Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (Grado en Ingeniería Civil + Master en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos), Ingeniería Industrial (Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales + Master en Ingeniería Industrial), Ingeniería Química (Grado en Ingeniería Química + Master en Ingeniería Química) e Ingeniería de Telecomunicación (Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación + Master en Ingeniería de Telecomunicación). El acceso al programa se realizará siguiendo el mismo procedimiento que para el resto de las titulaciones de Grado.