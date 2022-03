«Primavera ven y cúrame el invierno». Es lo que cantaba, va ya para dos décadas, la banda Fito & Fitipaldis en su canción Las nubes de tu pelo perteneciente a su tercer álbum Lo más lejos, a tu lado de 2003, y creo que es un buen comienzo para el sevillano paseo de esta semana dedicado, por motivos obvios, a esta calle. Ubicada en el distrito Macarena (41009), al NO de la ciudad, abarca una longitud de 179 m comprendidos entre la calle Los Romeros donde empieza y la Niña de la Alfalfa donde termina.

Rotulada en 1971, Primavera es la primera de las tres vías con nombre de estación astronómica que se encuentran en la barriada Hermandades del Trabajo y además muy próximas. Me refiero a calle Verano y calle Otoño, tres para un solo barrio, lo que no está mal, nada mal, aunque eso sí, del invierno en el barrio no se sabe nada de nada. Bueno ni en el barrio ni en todo el callejero sevillano, recuerde lo de la calle Sol de invierno .