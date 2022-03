Fundación Cruzcampo y Universidad de Sevilla (US) han firmado un convenio para acoger el Curso de Experto en ‘Ciencia y Tecnología de la Elaboración de Cerveza’ dentro de la sede de la Fundación, sumando de este modo alianzas que se integran bajo el marco de su fin social: el fomento de la empleabilidad juvenil y la promoción de la cultura cervecera.

Dentro de este acuerdo, desde la pasada edición ya es posible realizar prácticas en las instalaciones de Factoría Cruzcampo, en la que fuera la icónica fábrica de cerveza desde 1904, cuyas paredes están impregnadas del saber hacer artesanal que sólo un siglo de historia es capaz de enseñar, y que revolucionó el panorama industrial sevillano de la época.

Factoría Cruzcampo es un espacio emblemático e inigualable de experimentación que abre de nuevo sus puertas a la VI edición, que arrancó el pasado viernes. De esta forma, la colaboración entre ambas entidades promueve un nuevo escenario único para el aprendizaje, apoyando la mejora de la empleabilidad y facilitando al mismo tiempo profesionales de alta cualificación para el sector cervecero.

Visión global del proceso de elaboración de la cerveza

La finalidad principal del curso es mostrar a los estudiantes una visión global del proceso de elaboración de la cerveza, un objetivo al que Fundación Cruzcampo suma mediante la transferencia directa de conocimientos de los maestros cerveceros de la marca y con espacios para la convivencia de talentos, donde los universitarios se enriquecerán relacionándose con otros jóvenes con formación gastronómica.

La iniciativa muestra el creciente interés que existe alrededor del mundo de la cerveza, y que convierte a España en un país donde este sector contribuye, además, a la generación de empleo. Según datos del informe de la Cerveza artesana e independiente, la producción de la cerveza artesana ha protagonizado un crecimiento del 79.58%, un aumento que se traduce en nuevos puestos de trabajo y, en definitiva, nuevas oportunidades para estos jóvenes con talento con ganas de innovar y experimentar en el mundo cervecero.

La presente edición constará de dos partes claramente diferenciadas, una primera de carácter teórico-práctico, dedicada a los aspectos relacionados con la ciencia y la tecnología cervecera (malteado, aguas, macerado, cocción, fermentación, filtración), y una segunda eminentemente práctica, donde se afianzan los conocimientos adquiridos previamente (catas, diseño de recetas, análisis sensorial, lúpulo, limpieza, elaboración y visitas). Además, se mostrarán los pasos necesarios para la fabricación y envasado junto a la exposición de los retos actuales de la industria y sus posibles soluciones.

Regla Bejarano, directora de la Fundación Cruzcampo, se ha referido con estas palabras al acuerdo con la US para este curso: «Desde la Fundación Cruzcampo ponemos al servicio de la comunidad un punto de encuentro para el desarrollo del talento joven y la contribución a la mejora del empleo juvenil. La colaboración con entidades como la Universidad de Sevilla nos permite construir un futuro a través de espacios al servicio de la inspiración, la innovación y la experimentación, como elementos fundamentales para generar nuevas oportunidades para nuestros jóvenes».

La clausura del curso, que tendrá lugar en julio, contará con una cata de las cervezas diseñadas y elaboradas a lo largo del curso por los alumnos universitarios. Durante la pasada edición, recién ultimada, se crearon tres variedades artesanales diferentes.

Para Irene Pascual, maestra cervecera de Factoría Cruzcampo y antigua alumna del curso que se da a los alumnos de la US : «este curso me ayudó a hacer de mi pasión por la cultura cervecera, mi modo de vida. Me dio las herramientas necesarias para crecer hasta formar parte de la experimentación y la innovación de una marca de referencia como es Cruzcampo».