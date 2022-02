El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman 240.000 euros en premios, a un acertante de Triana.

La suerte la ha dado Fátima Ortiz a las dos semanas de estrenarse como vendedora de la ONCE, en su punto de venta ubicado los fines de semana a las puertas de la parroquia de San Jacinto, aunque entre semana vende en Pagés del Corro.

Ortiz, maestra de Educación Infantil y trabajadora social, ha iniciado su trayectoria laboral como vendedora con un 42% de discapacidad visual ilusionada con dar premios a sus clientes. “Pero nunca imaginé que fuera a ser tan pronto”, reconoce esta mañana. En sus dos primeras semanas el premio mayor que había dado fueron 150 euros con un Triplex de la ONCE. “Estoy encantada, y si he arreglado la vida a alguien un poquito, mejor que mejor, y si lo necesita más –afirma-. Me siento muy orgullosa de ser vendedora de la ONCE y de haber dado un premio tan pronto, ahora a ver si doy también el del Padre”, dice entusiasmada.

El sorteo de este sábado estaba dedicado al Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo (Salamanca) y ha dejado un cupón premiado con 20.000 euros en Úbeda (Jaén) y Jerez respectivamente, y ha llevado el resto de premios a Cantabria y el País Vasco. Y este domingo, 27 de febrero, víspera del Día de Andalucía, el cupón de la ONCE tiene motivo andaluz porque tiene como protagonista al Año Cultural Nebrija, de Lebrija.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.