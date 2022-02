Usuarios del Hospital de Valme han denunciado ingresos de sus familiares en habitaciones con tres camas ocupadas donde no hay espacio para atenderlos ni si surge una urgencia. Concretamente, especifican que ocurre en la primera planta del centro sanitario, unidad de Cardiología. «Si hace falta que entre un carro de paradas, hay antes que sacar al pasillo los sillones del acompañante y mover las camas».

Así describen la situación estos familiares que no entienden cómo en la actual situación sanitaria provocada por el covid-19, «hay tantas restricciones en todo el hospital y permiten que el acompañante esté a 50 centímetros de un enfermo, ¿aquí no es necesario guardar la distancia de seguridad?», preguntan. Según describen, hay tres enfermos por habitación, es decir, seis personas, enfermos y acompañantes, que están en el mismo espacio todo el día.

«No se pueden abrir del todo los sillones porque no caben, hay que descansar y dormir sentados y están en muy mal estado». Pero para estos familiares lo peor es que surja una urgencia. «Mi marido ya ha sufrido una parada cardiaca y los médicos lo salvaron en segundos estando ingresado en una habitación con solo dos camas, pero en la que está ahora no cabe el carro de parada, no quiero ni imaginar que vuelva a pasar, habría primero que sacar los sillones al pasillo y retirar las camas perdiendo un tiempo vital en estos casos», cuenta esta usuaria.

No obstante, a causa de las restricciones que ha conllevado el covid, explican estos usuarios que «hay que esperar la valoración y autorización de los doctores para que un familiar pueda acompañar al enfermo. Si lo ingresan a última hora de la tarde, esa noche el enfermo, esté en las condiciones que esté, la pasa solo».

También se quejan de las «pésimas» condiciones de los cuartos de baños. «Son tan pequeños que no caben dos personas y la mayoría de los enfermos de esta planta son dependientes, hay que entrar con ellos». Además se quejan del estado en el que se encuentran. «No sé cómo pasan las inspecciones, estos baños en otro tipo de establecimientos, estarían cerrados».

A pesar de estas denuncias, estos mismos usuarios insisten en que el trabajo de los profesionales del hospital es «impecable, no llegan a más».

Por su parte, la dirección de Hospital de Valme reconoce que en la planta de Cardiología se han abierto tres habitaciones triples de las 15 que hay debido a «la elevada presión asistencial derivada en las últimas semanas a causa del pico registrado en la sexta ola del covid-19 junto a la situación de alta frecuentación de invierno en la que actualmente estamos inmersos». Esto ha provocado «la activación de varias medidas recogidas en el plan de alta frecuentación de este centro».

Entre las medidas que se han activado se encuentra el refuerzo de los recursos asistenciales para permitir la cobertura del elevado volumen de pacientes que han precisado ingreso hospitalario. «En el caso de los enfermos con patología covid-19 ha llegado a superar, en su pico más alto, el centenar de puestos asistenciales ocupados», apuntan.

No obstante, insisten en que se trata «de una medida coyuntural derivada de la mayor presión asistencial en esta época del año».

Por tanto, como consecuencia de esta situación y para garantizar la atención sanitaria en todo momento, el hospital ha procedido a «la apertura puntual de terceras camas en sólo tres de las 15 habitaciones existentes en el servicio de Cardiología».