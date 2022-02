Mercedes Loma es oficialmente la candidata a ocupar el puesto de Defensora Universitaria de la Universidad de Sevilla. Así lo ha decidido el claustro celebrado en sesión extraordinaria de dicha institución recientemente.

La profesora Lomas Campos es catedrática de Escuela Universitaria desde 2004, adscrita al departamento de Enfermería. Junto con la docencia, la mayor parte de su vida universitaria ha estado ligada a la gestión y además lleva más de una década formando parte del Claustro.

Experiencia en resolución de conflictos

Su labor docente y de gestión le han permitido desarrollar su compromiso social con la comunidad universitaria. Ha sido mediadora en algunos conflictos consiguiendo mejorar el clima laboral y la dinámica de relaciones en el ámbito de su competencia.

Mercedes Loma, candidata a Defensora Universitaria, ha destacado durante su intervención que «es precisamente ese trabajo que creo, modestamente, he desarrollado con plena dedicación, el no pasar de puntillas frente a cualquiera a quien pueda tender mi mano y esa lucha en el intento de paliar situaciones injustas, ante las que sale mi gran punto de rebeldía, los que me han animado a aceptar este nuevo reto y me trae a someterme a la decisión de este Claustro».

En opinión de la profesora Loma «la Defensoría Universitaria ha sido clave para propiciar cambios normativos que permitieran, por ejemplo, al alumnado disponer de un sistema de becas y de matriculación acorde y sensible con las dificultades económicas que venimos soportando desde hace ya un tiempo».

En esta línea, ha recordado la profesora, se trata de un órgano que «ha venido asesorando sobre las necesidades y la garantía de los derechos de quienes conformamos la comunidad universitaria, con efectividad y ejemplaridad en su colaboración con otras instituciones garantes de la equidad en su lucha contra la desigualdad por índole de género, país de procedencia, capacidades singulares o necesidades laborales».