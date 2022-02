El Gobierno de España ha dado el espaldarazo definitivo al proyecto de túneles para unir la SE-40 en su tramo que salva el río Guadalquivir. Según adelanta ABC de Sevilla, las constructoras a las que se le encargó el proyecto han recibido la fianza que pagaron al Ministerio de Transportes tras la adjudicación de los trabajos, poniendo fin a una opción muy demandada por algunos actores implicados.

Este aval lo entregaron las empresas en caso de que se produjera algún percance durante las obras. Además, el Gobierno deberá indemnizar a las empresas adjudicatarias con una cantidad que, a pesar de que aún no se conoce, será presumiblemente elevada dada la envergadura de la obra.

El alcalde de Coria del Río, Modesto González, ha sido especialmente crítico en este sentido, mostrándose en contra de la opción del puente, que cada vez cobra más fuerza. «25 años después, volvemos a la casilla de salida. El gobierno central ha conseguido lo que buscaba, volver a ningunear a Andalucía», señalaba González en relación a la noticia que saltaba este miércoles a la palestra.

También la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha criticado este miércoles que el PSOE «entierre el crecimiento de la provincia» ante el portazo definitivo a los túneles de la SE-40, lo que a su juicio demuestra «el castigo continuo de los socialistas a Sevilla y a sus infraestructuras».

Así lo ha manifestado tras conocer que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto fin a los túneles de la SE-40 con la devolución definitiva de las fianzas a las constructoras adjudicatarias, lo que para Virginia Pérez es un «despropósito y una certificación de la nula apuesta del PSOE por Sevilla».

«Es un día muy triste para Sevilla porque la decisión del Ejecutivo de Sánchez evidencia que la SE-40 no se va a terminar y el motivo es que no hay una apuesta clara por los socialistas», ha lamentado la presidente provincial subrayando el «castigo continuo socialista».

Así será el puente de la SE-40, según la empresa que estudia su viabilidad

Cinco meses después de que las empresas de ingeniería Ayesa y Fhecor firmasen el contrato del estudio técnico por el que se decidirá si la SE-40 salva el río mediante túneles o puente, Fhecor publicó un vídeo en el que se muestra cómo sería un diseño viable de puente sobre el Guadalquivir.

En el vídeo se aprecia la gran altura del puente, que permitiria el paso de cruceros, y la amplitud del mismo, con tres carriles por sentido y uno extra para el paso de bicicletas.

Mientras que el Ministerio de Movilidad y Transporte no ha hecho avances oficiales sobre el proyecto, Fhecor ya ha avanzado un vídeo que no aclara si se trata del diseño final y tampoco señala nada sobre la opción de los túneles, pero que no deja dudas sobre muchos detalles del posible puente. Puede verse aquí.