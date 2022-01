El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla ha condenado al Ayuntamiento hispalense a indemnizar con 6.500 euros a un hombre al que le cayó encima la rama de un árbol, provocándole una brecha en el rostro y la rotura de sus gafas. El accidente se produjo por el mal estado de conservación de los árboles de la zona.

A finales de enero de 2018, la víctima iba caminando por la calle Real de la Jara cuando le cayó encima la rama de un árbol, golpeándolo en la frente. Esto le provocó una herida en la que tuvieron que darle puntos de aproximación y un latigazo cervical. Además, el impacto también provocó la rotura de sus gafas.

Tras el accidente, el afectado acudió a Facua para interponer una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Dirección General de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, ya que el la caída de la rama era consecuencia del mal estado de conservación que presentaban los árboles de la zona.

Compensación de la demanda

La compensación demandada era de 301 euros por lesiones temporales -por los diez días en los que sufrió dolor cervical y tuvo que guardar reposo-, 5.251 euros por las secuelas estéticas, puesto que el golpe le dejó una cicatriz visible en el rostro y, por último, 590 euros correspondientes a la compra que tuvo que hacer de unas gafas nuevas. Así, la compensación tanto por los daños personales como por los materiales causados por el accidente ascendía a un importe total de 6.143 euros, todo ello recogido en un informe pericial.

Para apoyar su reclamación, el equipo jurídico proporcionó pruebas de la situación «tan deteriorada» en la que se encontraban los árboles de la calle Real de la Jara, cuentan desde Facua.

Ante la falta de respuesta por parte de la Administración, la asociación, en febrero de 2020, reiteró su escrito al Ayuntamiento, recordando la Ley sobre el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la obligación de la Administración de dictar una resolución expresa en su plazo correspondiente -de 6 a 9 meses-. Además, interpuso una queja ante el Defensor del Pueblo de Andalucía, que requirió al Ayuntamiento que emitiese la resolución.

El Ayuntamiento le pagó solo el 40% de lo solicitado

«El Ayuntamiento ni se dignó a contestarme», explica la víctima. «Y más de dos años y medio después de la reclamación, en febrero de 2021, me ingresaron 2.463 euros sin darme explicaciones de la cuantía. No fue hasta finales del mes, una vez se me notificó la resolución, cuando descubrí que los motivos por los que habían decidido minimizar la indemnización, en la que faltaba el 60% de lo que reclamamos en un principio», cuenta.

«En su resolución, el Ayuntamiento decidió no asumir el pago de las gafas de Antonio, redujo la gravedad del daño estético para minimizar la indemnización por él y también el importe de la relacionada con la lesión», apuntan desde Facua.

Hasta los tribunales

Al estar disconforme con el resarcimiento de la administración, el afectado, asistido por la asociación, decidió acudir a tribunales y presentar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Consistorio. En su demanda, reclamó los 3.680 euros que restaban para alcanzar la indemnización total solicitada.

El juicio tuvo lugar en noviembre de 2021, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla. El juzgado falló en favor de la víctima, reconociéndole el derecho a recibir la totalidad del importe reclamado. Además, determinó la actualización de la indemnización reclamada «para no quedar empequeñecida por la demora en su pago desde que sucedieron los hechos», por lo que determinó que se le aplicasen los intereses legales desde la fecha en que presentó la reclamación ante el Ayuntamiento.

Finalmente, el afectado por la rama del árbol, ha recibido los 6.143 euros reclamados al Ayuntamiento al completo, más 324 euros en concepto de intereses judiciales por el tiempo de espera. «Aunque haya sido un proceso muy largo, se ha conseguido todo. Estoy muy agradecido», ha concluido.