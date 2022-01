Investigadores del Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF), entidad formada por el CSIC, Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía, han descubierto cómo captar CO2 con microalgas.

Según recoge el CSIC en un comunicado, se trata de una investigación basada en la optimización de la retirada del dióxido de carbono atmosférico aumentando la producción de oxígeno y de biomasa que, a su vez, podría ser utilizada para abastecer energía en la producción de otros compuestos. Es decir, mediante captar CO2 con microalgas.

Tal estudio ha sido publicado «Esto podría tener implicaciones tanto ecológicas como biotecnológicas en la mitigación del cambio climático y en la bioeconomía circular», ha trasladado CSIC en un comunicado.

Un paso más contra el cambio climático

El comunicado del CSIC recoge que «el cambio climático que está ocurriendo en el planeta actualmente apunta hacia la necesidad de reducir la huella de CO2 que provoca la actividad humana, por lo que se pone de manifiesto la necesidad de utilizar fuentes de energía renovables para la obtención de productos».

En esta línea, ha relatado que, desde la Revolución Industrial, las concentraciones de CO2 atmosférico han aumentado desde 280 ppm hasta el nivel actual de 415 ppm y continúan en ascenso. Estas concentraciones de CO2 podrían ser incluso mayores si la biosfera terrestre no actuara como un sumidero de carbono, absorbiendo alrededor del 30% del CO2 que emitimos anualmente.

Investigación en casa

La entidad ha indicado que el trabajo ha sido publicado por la prestigiosa revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS). Además, se ha hecho hincapié en que el estudio se ha llevado a cabo por investigadores del CSIC en Sevilla: Manuel Jesús Mallén Ponce, María Esther Pérez Pérez y José Luis Crespo como investigador responsable.

Asimismo, ha señalado que el tema principal de investigación de este grupo es establecer las bases moleculares implicadas en la regulación de la ruta TOR (proteína que controla el crecimiento celular) y la autofagia en respuesta a cambios nutricionales en microalgas.