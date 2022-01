La línea 3 del metro está cada vez más cerca de convertirse en una realidad para los sevillanos. Este miércoles 12 de enero ha tenido lugar la presentación oficial del tramo norte del suburbano, que irá desde Pino Montano hasta el Prado de San Sebastián, donde enlazará con la existente línea 1. Así, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, ha anunciado que en primavera de este año se licitarán las obras del tramo norte, de forma que pueda a empezar a construirse durante 2022.

Hoy es un día histórico para la ciudad de #Sevilla. El proyecto de la Línea 3 del @_metrodesevillla ya está listo para empezar. Confiamos en contar como aliado al Estado para poder cerrar la financiación y licitar las obras del ramal técnico esta misma primavera. pic.twitter.com/R4qJB4c8LP — Marifran Carazo (@marifrangr) January 12, 2022

Tal y como han anunciado este miércoles, la ejecución de las obras del tramo norte de esta nueva línea de metro supondrá un desembolso de 1.045 millones de euros. Se incluirá dentro de este importe la compra de los ocho trenes necesarios para incorporarlos a la nueva línea.

Sin embargo, la financiación total sigue siendo la incógnita hasta el momento. Carazo ha adelantado que la consejería de Fomento aportará dos millones de euros a una inversión global prevista de «siete millones de euros». En esa línea, ha instado al Gobierno central a que ponga su grano de arena en este proyecto tan importante para la ciudad de Sevilla. «Hay que iniciar diálogo el próximo día 26 con el Estado para que la línea 3 también reciba su financiación», destacaba la consejera.

«Ahora sólo queda que el Estado haga lo mismo que hizo con la línea 1 en el año 2005 o con el metro de Málaga y podamos cerrar un convenio con pagos plurianuales -ha expuesto Carazo-. Resulta impensable para esta consejería que ahora el Gobierno no se comprometa y estamos seguros de que lo va a hacer, que se va a sumar a este equipo para firmar ese convenio y poder comenzar las obras cuanto antes porque lo merece Sevilla. Si no se empieza ya no acabaremos nunca. Tenemos que defender el proyecto con una única voz».

Licitación en primavera

Las obras del tramo norte de la línea 3 del metro podrían estar licitadas en primavera, según adelantaba Marifrán Carazo este miércoles durante la presentación. «Si todo va bien, en primavera de 2022 podríamos licitar la obra del ramal técnico como primera fase», ha explicado. De esta forma, se podrían «empezar las obras a final de año, ya hay dinero para eso, pero no contemplamos que el Gobierno de España no forme parte de un acuerdo de financiación, como hizo en 2005 y como marca la propia ley de 1975. No se puede comenzar una obra de este calado sin tener garantizada su financiación», ha apuntado.

Se trata de un proyecto que lleva años sobre la mesa y que, según ha indicado la consejera, ahora «está listo y terminado». Por su parte, el tramo sur «avanza paso a paso», ha comentado Carazo, que ha asegurado llevar «trabajando en la ampliación del metro desde el primer día».

Cuatro millones de euros en total se han invertido para la revisión de los proyectos de esta línea, «que refleja la voluntad del Gobierno andaluz de sacar del cajón un proyecto estratégico para Sevilla».

La línea «atenderá 120.000 habitantes» y se estiman «13,3 millones de viajes al año», ha apostillado la de Fomento.

Una licitación «necesaria»

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha destacado que «hoy es un día importante para Sevilla porque se culmina un trabajo conjunto» entre el Ayuntamiento de la capital hispalense y el Gobierno andaluz. No ha querido dejarse en el tintero la importancia de la construcción de la primera línea de metro en Sevilla, en 2009. «20 años después la aspiración es completar ese mapa de metro. Hoy damos un avance significativo pero la aspiración tiene que ser cumplir ese mapa», ha insistido el regidor.

El alcalde se ha mostrado colaborativo con la Junta y la consejería, advirtiendo que este proyecto «elaborado, actualizado y después de esta presentación, pudiera quedar congelado». Algo que ya «ocurrió en 2011», ha recordado, poniendo manifiesto la necesidad urgente de su licitación.

Muñoz ha recordado la próxima visita de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a la ciudad de Sevilla el próximo día 26 de enero. Un día que aprovechará, ha comentado, para exponerle «los detalles de este proyecto de la línea 3, con lo que emplazo a la consejera a que entre los dos tratemos ese tema con el Gobierno ese día».

¿Cómo será la línea 3 del Metro de Sevilla?

La línea 3 nace para atender las necesidades de una ciudad que avanza a pasos agigantados y que tiene una demanda de transporte público cada vez mayor. La línea 3 del metro contará con un recorrido de nueve kilómetros y un total de 12 estaciones, todas subterráneas, excepto la de de Pino Montano Norte, que irá en superficie. Bajo tierra le siguen las paradas de Pino Montano, Los Mares, Los Carteros, San Lázaro, Hospital Virgen Macarena, Cruz Roja, María Auxiliadora, Puerta de Carmona, Jardines de Murillo y Prado. Se trata de un suburbano que atenderá 57.000 viajes diarios y cuyo tramo completo durará aproximadamente 18 minutos.

La primera parte de la obra se realizará por el extremo septentrional del recorrido por Pino Montano, a finales de año. Allí se construirán nuevas cocheras y todo el ramal técnico, además de la primera estación de las 12 que habrá en total.

La Junta pasa el balón ahora al Gobierno Central, que aún no se ha pronunciado respecto a la financiación, esencial para poder avanzar. Desde Fomento se han concluido todas las cuestiones técnicas pendientes para que las obras puedan comenzar una vez haya dinero y el Estado se haya comprometido con la obra.