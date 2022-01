La lluvia volverá a hacer acto de presencia en Sevilla tras una entrada de año en la que las altas temperaturas han sido las protagonistas. La provincia espera precipitaciones este martes 4 y miércoles 5 de enero, los días del Heraldo y la Cabalgata de Reyes Magos, respectivamente. Las temperaturas se mantienen al alza, siendo las máximas de 20ºC hasta este miércoles, momento en el que comenzarán a descender paulatinamente hasta alcanzar los 15 el próximo viernes.

A pesar de que se espera lluvia en Sevilla para el día del Heraldo y de la Cabalgata, la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé precipitaciones solo hasta las 15:00 horas este martes, dos horas antes del comienzo del Heraldo. Así, la procesión no se vería afectada por el mal tiempo.

Respecto al día de la Cabalgata, aún no se conoce el estado del tiempo por horas, que será el que determinará si la salida estará pasada por agua o no. No obstante, según AEMET, la probabilidad de lluvia de este miércoles asciende al 75%, por lo que es bastante probable que se vean algunas precipitaciones durante el día.

A partir del jueves vuelven a verse cielos despejados en la ciudad, con máximas de 15 y 16 grados, que se mantendrán durante todo el fin de semana.