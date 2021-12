Dos niños de 12 y 14 años de Sevilla se encuentran desaparecidos tras negarse su madre a vacunarlos frente al coronavirus. Así lo ha denunciado el padre de los menores que, según adelanta ABC de Sevilla, desde principios de noviembre no ha visto a sus hijos tras no acudir su progenitora a entregarlos en su turno del régimen de custodia.

Todo comenzó cuando afloraron las discrepancias entre ambos progenitores en cuanto a la vacunación de estos niños de 12 y 14 años de Sevilla. El padre estaba de acuerdo en vacunarlos, mientras que la madre se negaba. Esto llevó a la progenitora a solicitar la patria potestad de los menores en cuanto a la vacunación. El juzgado de Familia número 17 de Sevilla falló en cambio a favor del padre, contando así desde ese momento con la autorización para vacunar a los mismos.

Tras el fallo del juzgado, fue el abogado de la mujer quien trasladó al letrado del padre de los niños que éstos no serían entregados en su turno a principios de noviembre, y que además no acudirían a su centro escolar para evitar que les vacunaran contra el covid-19. Así, los menores no acudieron desde principios de noviembre al centro escolar donde estudian, situado entre Mairena del Aljarafe y Tomares, lugares donde viven padre y madre de los niños respectivamente.

Desde entonces, el padre no tiene conocimiento del estado de sus hijos, con la única información de que la denunciaba convivía con un hombre de Jerez, con quien mantenía una relación sentimental.

Denuncia ante los juzgados

El padre, ante la situación, decidió denunciar a su expareja por sustracción de menores y abandono, pidiendo además como medida cautelar un oficio para que la Guardia Civil acude a la vivienda donde la mujer mantiene a los menores, así como interponer una demanda civil para cambiar el régimen de custodia compartida para que se le conceda de forma privativa al padre de los menores.

El juzgado citó a la madre junto a los menores el pasado 16 de diciembre, desapareciendo ésta sin dejar rastro junto a los menores al día siguiente, el viernes 17 de diciembre, cuando el padre se decidió a interponer la primera denuncia por desaparición ante la Guardia Civil, aunque la realidad sea que éste no ha visto a sus hijos desde el principios del pasado mes de noviembre.