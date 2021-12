Los turistas nacionales y europeos, junto a los sevillanos, llenan los bares y restaurantes de la ciudad durante el puente de la Inmaculada, según la Asociación de Hosteleros, que ha calificado el puente como «un éxito» para la hostelería.

Las salidas de la Candelaria y de la Virgen de los Reyes se suman a las tradicionales tunas por la Inmaculada Concepción y a la programación navideña de la ciudad, superando el 80% de las reservas estimadas en la hostelería.

Los bares y restaurantes de Sevilla han superado el 80% de las reservas previstas para este puente de la Inmaculada. En ese sentido, los hosteleros tildan estos días como “un éxito para la ciudad y para el sector” según los cálculos de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, gracias a los datos de gasto medio y de consumo del turismo nacional. A pesar de las buenas cifras, la patronal estima que la sexta ola de la Covid19 y la variante Ómicron, han frenado la llegada del turismo europeo e internacional, y siguen provocando cancelaciones de grandes comidas de empresas.

No obstante, los datos de facturación indican que los establecimientos de hostelería han rozado el lleno en cuanto a ocupación se refiere, tras unos días clave para el turismo, en los que sevillanos y visitantes han disfrutado de la gastronomía de Sevilla coincidiendo con las tradicionales tunas por la Inmaculada Concepción, la salida extraordinaria de la Hermandad de la Candelaria y de la Virgen de los Reyes; hitos que se han sumado a la programación navideña #SevillaDesea. Según el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia, Antonio Luque: “estamos muy satisfechos porque hemos podido superar el 80% de ocupación y de reservas en nuestros restaurantes durante este puente. Ha sido un puente largo en el que el turismo nacional no nos ha fallado, y en el que hemos convivido con los todos aquellos que han venido a nuestra ciudad motivados por el turismo religioso. Solo echamos en falta el turismo europeo e internacional. Seguimos apelando, no obstante, a la responsabilidad y a la prudencia de nuestra clientela y de los hosteleros para tener una Navidad próspera, porque auguramos meses duros como enero o febrero”; ha apuntado.

La hostelería de Sevilla anima a sevillanos y turistas a continuar disfrutando bajo un marco de respeto y responsabilidad el resto de la Navidad ante una pandemia que no ha acabado, y tras más de un año y medio de pérdidas incalculables para el sector. La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia estima que la caída de facturación en este periodo de 2020 superó el 70% de merma.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...