Amparo Rubiales, política andaluza perteneciente al PSOE, ha protagonizado un encontronazo con José Luis Sanz, candidato del PP al Ayuntamiento de Sevilla. La que fuera la primera mujer diputada en el Parlamento de Andalucía se la conoce como una persona que no se muerde la lengua a la hora de expresar sus opiniones y pensamientos.

Ya lo hizo con su opinión con la exlíder del Partido Socialista en Andalucía, Susana Díaz, con quien se mostró muy crítica, pero ahora le ha tocado al recién elegido candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla.

Amparo Rubiales, en un mensaje desde su cuenta de Twitter, donde es muy activa comentando la actualidad, mandaba un recado a Sanz sin tapujos. «El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla es un absoluto desconocido, pero cuando se le ve un día, te quedas pasma de lo triste que es».

Pasmao me he quedado yo al ver cómo tenéis la ciudad, no creo que Sevilla esté para muchos chistes. Como dice @rebolucionarie, cuando quieras nos tomamos algo y lo comentamos. — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) November 19, 2021

A este tweet, en el lo que califica de «triste», Sanz no dudó en responder. «Pasmao me he quedado yo al ver cómo tenéis la ciudad, no creo que Sevilla esté para muchos chistes. Como dice @rebolucionarie, cuando quieras nos tomamos algo y lo comentamos».

Rubiales suma así un encontronazo más con un líder político, esta vez del Partido Popular de Sevilla.

