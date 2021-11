El aumento de contagios de covid-19 que vienen experimentando la provincia de Sevilla y Andalucía en no ha variado la cifra de ingresos hospitalarios ni de decesos a causa del coronavirus. Y no es de extrañar, dado el alto porcentaje de vacunación existente, con un 81,4% de la población con la pauta completa en Sevilla, y un 80,4% en el caso de Andalucía, que provocan que el grueso de hospitalizaciones sea de personas que no han recibido ninguna de las dosis de la vacuna.

Este jueves las cifras de contagios diarios han vuelto a aumentar, con 164 positivos en el caso de Sevilla. Esto supone prácticamente el triple de contagios en comparación a los datos registrados el jueves pasado, cuando Salud confirmaba 53 positivos en 24 horas. En el caso de Andalucía el aumento no es tan significativo en términos relativos. El pasado jueves la Junta de Andalucía notificaba 467 positivos, 270 menos de los registrados este jueves 18 de noviembre, cuando se confirman 737 contagios en 24 horas.

Presión hospitalaria

El aumento de los contagios y, por consiguiente, la tasa de incidencia acumulada, aún no se está viendo reflejado en la presión hospitalaria. En el caso de la provincia de Sevilla, actualmente 34 personas se encuentran ingresadas en algún hospital por covid-19, de las cuales, tan solo cuatro están ingresados en UCI. Estas cifras apenas han variado en la última semana.

El pasado lunes 11 de noviembre, cuando comenzó a aumentar la tasa de incidencia acumulada y el número de contagios, en los hospitales sevillanos había 29 personas hospitalizadas, de las cuales, cuatro se encontraban recibiendo cuidados intensivos. La cifra de hospitalizaciones convencionales ha aumentado, aunque la presión hospitalaria en cuidados intensivos no ha variado. Las vacunas son el primer responsable de que estos indicadores no se encuentren al alza, ya que evitan mayormente que el virus se desarrolle de forma grave en el organismo.

En el conjunto de Andalucía, el resultado es el mismo. Incluso en provincias donde la tasa de incidencia acumulada aumenta sin freno desde hace semanas, como Córdoba o Málaga, los datos de hospitalizaciones son prácticamente los mismos desde hace una semana. En el caso de Córdoba, donde la tasa de incidencia acumulada asciende a los 93,4 casos y 733 personas se han contagiado en los últimos 14 días, tan solo dos personas se encuentran ingresadas en cuidados intensivos.

Fallecimientos

Las cifras de fallecimientos tampoco se han incrementado sustancialmente. Tanto en Sevilla como en Andalucía no se registran decesos relacionados con el covid-19 desde el lunes. En la última semana se han registrado seis fallecimientos en Sevilla, mientras que en el conjunto de Andalucía esa cifra asciende a 13 desde el pasado lunes 11 de noviembre.

Un aumento de los contagios «absolutamente asumible»

Este aumento lento pero prolongado de los contagios y la tasa de incidencia acumulada no preocupa, por el momento, al Gobierno andaluz. En declaraciones a los medios tras el Consejo de Gobierno del pasado martes, el portavoz del Ejecutivo andaluz y consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, manifestaba que esta subida de los contagios es «absolutamente asumible».

«La evolución de la pandemia es alza en Andalucía pero a unos niveles absolutamente asumibles». Así se ha pronunciado este martes el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ponía el ejemplo de la situación actual en Reino Unido, para compararla con la que se viene produciendo en Andalucía.

«Vamos a seguir monitorizando la pandemia. Los comités provinciales se siguen reuniendo semanalmente, y el comité de expertos puede reunirse en cualquier momento para valorar o tomar alguna decisión», apuntó sobre una hipotética toma de medidas para controlar los contagios.

Desde la Junta de Andalucía esperan que esa subida «se puede contener» para que las navidades se celebren con la mayor normalidad posible. «El covid sigue entre nosotros, evidentemente mata menos porque estamos vacunados, pero no significa que no esté ahí al acecho. Las Navidades deben ir bien. Esperemos que la subida se pueda contener», comentó Bendodo haciendo de nuevo «un llamamiento a la responsabilidad».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...