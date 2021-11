El actual presidente del Ateneo de Sevilla, Alberto Máximo Pérez Calero, ha anunciado este miércoles de manera oficial que no se presentará a las elecciones a la presidencia del Ateneo. A través de un comunicado, Pérez Calero, que ha estado a la cabeza de la Docta Casa durante casi tres décadas, ha anunciado que da «un paso al lado sabiendo que he dado todo cuanto tenía y he dedicado todas las horas posibles del día y de la noche».

Las elecciones a la presidencia del Ateneo de Sevilla tendrán lugar la segunda quincena del próximo mes de enero de 2022. Sin embargo, el nombre del actual presidente no se encontrará junto al de los demás candidatos. Al elegido le pide, eso sí, «que continúe trabajando con el mismo o más entusiasmo con el que él y sus antecesores han trabajado, para seguir llevando al Ateneo donde los ateneístas y Sevilla se merecen».

De estos 27 años al cargo, Alberto Máximo Pérez Calero ha dedicado «quince como directivo y doce como presidente».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...