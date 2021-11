Carmen Sevilla, ‘La novia de España’, es el título de un nuevo libro escrito por el periodista sevillano Alfredo Sánchez y editado con motivo del 91 cumpleaños de la artista, celebrado el pasado 16 de octubre. El libro cuenta con 182 páginas dedicadas íntegramente a la vida de Carmen Sevilla y tiene más de cien fotografías inéditas de la misma.

Las últimas imágenes emitidas de la artista antes de agravarse su enfermedad corresponden a las de su 81 cumpleaños, por lo que hace diez años que no se sabe apenas de ella. Únicamente se conoce que vive retirada de la vida pública y atendida en la residencia Sanyres de Aravaca, Madrid, donde sólo dos personas pueden visitarla: su único hijo, Augusto, y Moncho Ferrer, persona de confianza.

Carmen Sevilla nació en 1931 y no en 1930, como dicen las biografías. A diferencia del resto de las folclóricas de la época, se puso años en vez de quitárselos. Así le explicó la propia Carmen Sevilla al periodista Manuel Román la tradicional confusión con su año de nacimiento: «En las enciclopedias, en cualquier texto biográfico sobre mí, consta como nacida en Sevilla en 1930. ¿Y sabes por qué? Pues porque cuando yo empecé de jovencilla, amadrinada por Estrellita Castro, era menor de edad y para ser profesional tenía que sacarme obligatoriamente el carné del Sindicato Nacional del Espectáculo donde, no teniendo la edad mínima exigible para que me lo facilitaran, tuve que ponerme un año más. Y claro, la cosa siguió, fue rodando y ya no me fue posible rectificar. Pero te lo digo bien clarito, que yo vine al mundo ¡en 1931!».

Su padre, Antonio García Padilla (fallecido el 17 de febrero de 1987 en Madrid) era hijo de un periodista andaluz y escribía letras para las canciones de películas en donde actuaban actrices españolas como Imperio Argentina, Concha Piquer o Estrellita Castro, que nació en la calle Mateos Gago de Sevilla a la sombra de la Giralda y que curiosamente también fue bautizada en la Catedral de Sevilla.

Su madre, Florentina Galisteo Ramírez, vivió casi cien años (10 de octubre de 1904-23 de julio de 2004). Carmen Sevilla era nieta de José García Rufino (1875-1943), un periodista satírico andaluz que firmaba como Don Cecilio de Triana, y de Catalina Padilla Ragares, sus abuelos paternos. Era la mayor de otros dos hermanos: Antonio (1932-26/07/1999) y José (fallecido el 24/08/2015) García Galisteo.

Fue en el barrio de la Macarena, en el número 23 de la calle Feria, donde creció con el sueño de ser bailarina. La hija del letrista de Estrellita Castro e Imperio Argentina aprendió a bailar en la academia del famoso bailaor Realito, situada frente a su casa. La escuela de baile pasó después a la Alameda de Hércules, donde un azulejo lo recuerda. En las calles de Sevilla se empezó a construir la carrera de esta mujer bellísima y polifacética.

Carrera profesional de la artista

Su actividad profesional comenzó a muy temprana edad allá por los años cuarenta, en plena etapa de la adolescencia. Desde entonces bailó, cantó, se convirtió en una notable actriz y posteriormente en una popular presentadora de televisión.

Con sólo 17 años comienza una carrera en el cine que la llevó hasta Hollywood. Su belleza era comparable a su simpatía y fueron muchos los hombres conocidos a los que cautivó, como Charlton Heston o Mario Moreno Cantinflas, que llegó a pedirle matrimonio. Lola Flores contaba en un programa de televisión que fue ella quien le dijo a Carmen que le devolviera a Cantinflas un brillante que le había regalado.

Con su gracia natural decía: «Yo no era mocita entonces, pero ella si, por lo que no podía aceptar ese tipo de regalos. Por eso le dije que de ninguna manera podía quedárselo y tenía que devolverlo».

Carmen, Lola y Paquita Rico fueron un referente en el cine español de los años 50. Las tres llegaron a protagonizar la película ‘El balcón de la luna’, donde, según contaban testigos, hubo muchas discusiones por el orden en el que debían aparecer sus respectivos nombres en la cartelera. A pesar de esta rivalidad artística, siempre fueron amigas. Carmen es madrina de bautizo de Rosario Flores y, cuando Lolita graba su primer disco, ‘Amor, amor’, con sólo 16 años, viajó con ella a América. Las tres fueron iconos de belleza de una prolífica etapa del cine español.

En el terreno de la música, su canción Carmen de España le hizo llevar con mucho orgullo el nombre de su país por todo el mundo. Después se recicló musicalmente ampliando su repertorio a la balada.

Hasta los 80 años estuvo trabajando, presentando con Inés Ballester el programa Cine de Barrio en TVE, y con éxito. Siempre agradeció la oportunidad laboral de estar frente a las cámaras y en su despedida profesional se emocionó.

Vuelta a los platós

Valerio Lazarov fue quien la recuperó para los platós. Se había retirado al campo junto a su segundo marido, Vicente Patuel. En Extremadura, en la finca Los Valles de Herrera del Duque, vivieron casi 30 años. Allí estaba en contacto con la naturaleza y sus queridas “ovejitas” que luego popularizó en televisión.

Valerio la tentó para que volviera a trabajar y ella aceptó, recuperando el esplendor de estrella. Explotó entonces su faceta más cómica y divertida, haciendo del despiste y sus “errores” uno de los recursos más imitados. Eran los tiempos de Telecupón en Telecinco junto a un jovencito Agustín Bravo.

Durante los noventa años de su vida, Carmen Sevilla ha vivido la soledad. Primero la elegida, cuando decidió retirarse a la finca de Herrera del Duque junto a Vicente Patuel. Luego la sobrevenida, cuando se quedó viuda. Y, por último, la que vive actualmente por culpa del Alzheimer.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...