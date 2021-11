Un «aparcamiento de gorrillas». Así es como ha nombrado Google Maps al descampado de tierra ubicado junto a Capitanía, en la Avenida de Portugal. La aplicación de mapas ha bautizado de esta forma inusual una zona que habitualmente sirve de aparcamiento improvisado donde estas personas ayudan a aparcar a cambio de unas monedas.

Esta zona, colindante con la Avenida de la Borbolla y tras la eminentemente turística Plaza de España, ya ha adquirido ese nombre de forma ‘oficial’, aunque ya era conocida por los vecinos de la zona bajo estos términos.

De igual forma, todo apunta a que ha sido un particular quien ha dotado de este curioso nombre a este descampado que usualmente sirve de aparcamiento, y donde los gorrillas intentan ganar algo de dinero.

¿Cómo es esto posible? Google Maps ofrece la posibilidad de nombrar zonas de uso público cuando su uso es generalizado. Además de llamarse «aparcamiento de gorrillas», está ubicado en la categoría de «Aparcamiento público», por lo que la aplicación considera que es un lugar donde se ofrece un servicio público.

Esta ubicación cuenta además con varios comentarios de todo tipo. Entre los que critican la presencia de gorrillas en la zona, «Alguno de los gorrillas me araña el coche y me partió la matrícula el otro día. Son unos cerdos». Junto a algunos que utilizan la ‘guasa’ sevillana para dar su particular review.

«Gran servicio. Te cuidan el coche, te lo limpian, te traen el té con pastas y te tratan con dulzura y delicadeza. Es lo propio de un servicio autorizado del ayto. De Sevilla. No te amenazan ni nada. Si no les pagas, no pasa nada de nada. Son muy majos», cuenta con algo de sorna otro usuario.

Un nombre el que ha proporcionado Google Maps a este peculiar aparcamiento que no ha dejado indiferente a ningún usuario de la aplicación.

