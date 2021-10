Admirar los monumentos de Sevilla no es lo único que Sharon Stone ha hecho estos días en Sevilla. La actriz estadounidense se encuentra en la capital por a la entrega de los premios Style Awards de la revista ELLE que se celebraron este jueves. Stone también se ha dejado ver junto a Joaquín y Marc Bartra, jugadores del Betis, portando una camiseta con su nombre. Esta fue entregada por el capitán y el defensa del equipo verdiblanco en la gala de los premios, de los que ambos eran embajadores y a la que acudieron con sus respectivas parejas.

La actriz dedicó, además, unas palabras de agradecimiento a su llegada al photocall de ELLE. «Me siento honrada, sorprendida y agradecida de recibir este premio y además en Sevilla, que es una ciudad preciosa. Estuve aquí cuando era una niña y no había vuelto. Cuando llegué, me fui a dar un paseo de noche e hice muchas fotos porque es realmente bonita».

Enamorada de la Plaza de España

Sharon Stone, además, ha vuelto a presumir de Sevilla en sus redes. Tras haber disfrutado de unas hermosas vistas de la Giralda, ha compartido en sus redes su paseo tras la entrega de premios por la Plaza de España, «lo mejor de Sevilla».

SS Reporting from Plaza de España pic.twitter.com/cBpqG7PXEA — Sharon Stone (@sharonstone) October 28, 2021

«Informando desde la Plaza de España», escribía en un tweet, acompañado de un vídeo en el que narra su paseo por dicho lugar. «Estoy caminando por la Plaza de España. Mirad las baldosas del suelo. Cada una de estas partes representa una región de España», explicaba la actriz mientras paseaba. «Qué bonito es esto», exclamaba Stone con tono emocionado. «Esto es Sevilla».

«Estoy en los premios ELLE, pero por el covid-19 no me gusta asistir a las fiestas», explicaba la actriz enfocando la fiesta que hubo después de la celebración de los premios. «Me gusta pasear y ver dónde estoy, así que pensé que podía llevaros con vosotros», dice, a la vez que se acerca a uno de los arcos de la plaza, donde se encuentra la provincia de Málaga. «Mirad el trabajo de las baldosas, es precioso», concluía Sharon Stone, no sin antes despedirse con su habitual frase estos días: «Informando desde Sevilla».

Stone mostró también su admiración a Pastora Vega, que actuó en la entrega de premios. De su puesta en escena, la actriz grabó una parte que compartió también en sus redes.

