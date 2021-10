Si se escucha «mi arma/ miarma» se identifica inmediatamente a esa persona como una o un andaluz, muy probablemente de Sevilla. El castellano está lleno de muletillas o expresiones como esta, que hace nuestro lenguaje aún más rico y también más complicado de traducir si no eres profesional o usas métodos demasiado económicos.

Muchas plataformas usan la traducción automática poseditada para ahorrar costes y agilizar el proceso de subtitulación de series y películas de sus catálogos. Ya pasó en Netflix con la serie de El juego del calamar, donde la traducción al español se hizo a través de un algoritmo y no por un profesional. Como resultado de la mala subtitulación quedan huecos en la trama.

En esta ocasión ha ocurrido algo similar con Luis Miguel, la serie. Un profesor de La Unión, en Murcia, ha compartido a través de las redes sociales un error en esta serie que es, además, una de las más populares de la plataforma.

Se trata del sexto capítulo de la segunda temporada. En él, aparecen dos personajes hablando y en los subtítulos en inglés, cuando uno de los personajes dice «lo siento mucho, mi arma», la plataforma lo traduce como «I’m sorry. This is my weapon» que en español sería «Lo siento, esta es mi arma».

Podría resultar una anécdota graciosa, si no fuese por lo que este tipo de errores implica -sobre todo si aprovechas las series para aprender un idioma-. El autor del tweet que ha hecho viral este error, lo aprovecha para señalar el motivo por el que pide a sus alumnos que usen el diccionario y no el traductor.

Que por qué les digo a mis alumnos que usen un diccionario y no un traductor. Así es cómo traduce Netflix la voz andaluza "mi arma" en la serie de Luis Miguel. #VistoEnFacebook pic.twitter.com/nn9GIViWh9 — Raúl (@raulesrules) October 24, 2021

Netflix y el error

Por su parte, la plataforma de series y películas Netflix ha corregido el error en la traducción y ha sustituido aquel «I’m sorry. This is my weapon» por un -y mucho más correcto a lo que la expresión significa- «I’m sorry, my darling».

