Los niños de las Tres Mil Viviendas aprenderán de forma gratuita a programar gracias a un programa elaborado por el afamado empresario americano Hadi Partovi. Este sábado ha presentado este proyecto en el Polígono Sur.

Este viernes, Hadi Partovi, CEO fundador de Code.org, desarrollador del programa, presentaba #AprendeaProgramarCambiaElMundo en la sede de Fundación Telefónica, en Madrid, con el objetivo de promover el aprendizaje de la programación desde edades tempranas e implantarla como una asignatura troncal en primaria y secundaria en España.

La campaña incorpora varios vídeos que recogen el apoyo de los distintos líderes sociales, económicos y políticos del país, quienes han querido unirse a la iniciativa y esperan conseguir el mismo éxito que en EEUU, donde la mitad de las escuelas de educación básica ya enseñan programación.

Por primera vez, representantes de todo el espectro político de nuestro país, incluyendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del PP, Pablo Casado, y los cuatro expresidentes del Gobierno (Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy), apoyan conjuntamente un proyecto que considera imprescindible el aprendizaje en la programación en la educación escolar.

Asimismo, personalidades y referentes de todos los ámbitos, que consideran que la programación es clave para el desarrollo y crecimiento de un país, han querido mostrar su apoyo expreso al proyecto de Code.org aportando sus propias declaraciones que se irá compartiendo en el canal de YouTube de Code.org.

Acto enfocado a jóvenes en riesgo de exclusión social

Los consejeros de Educación y Deporte y de Hacienda y Financiación Europea, Javier Imbroda y Juan Bravo, respectivamente, han asistido en el Polígono Sur de Sevilla a la presentación de este programa que gestiona la Fundación Alalá para acercar a jóvenes en riesgo de exclusión social los contenidos formativos gratuitos y traducidos al español de Code.org, que viene a complementar las medidas impulsadas por la Junta de Andalucía en los centros públicos.

El consejero de Educación y Deporte ha manifestado la especial importancia que tiene para el alumnado más vulnerable el acceso a la tecnología para aprender programación y desarrollar el pensamiento computacional , y ha recordado los distintos programas que actualmente tiene en marcha la Consejería para potenciar las competencias STEAM. Imbroda ha destacado también que la mayor ventaja competitiva de la transformación digital “vendrá no del número de dispositivos, sino del talento”, y añadió que “si algo hemos aprendido del Covid, es que una pantalla no sustituye a un docente”, puntualizando que “en Andalucía queremos ser creadores digitales, no solamente consumidores. Queremos aprender a programar para que no nos programen”.

Por su parte, el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, se ha unido a las declaraciones del consejero y ha mostrado su interés por lo aprendido de Hadi Partovi y la necesidad de aplicar, todavía más, el aprendizaje computacional a la formación en Andalucía.

El acto ha contado con la presencia de Hadi Partovi, fundador y CEO de code.org y, uno de los máximos exponentes en educación a nivel mundial, que ha dado a conocer el alcance y beneficios de la plataforma.

La metodología de code.org está dirigida a estudiantes y profesores, siendo además gratuita, autoformativa, inclusiva y para todos. Así, cualquier persona desde cualquier parte del mundo con acceso a internet y un dispositivo puede acceder a estos contenidos.

En España, como herramienta de sensibilización, code.org realiza bootcamps presenciales para estudiantes de 8 a 14 años, en grupos de 18 alumnos de edades afines. Estas acciones sirven para sensibilizar a la sociedad y a las familias sobre la necesidad de que los niños adquieran formación en pensamiento computacional y despertar el interés por la tecnología.

Code.org ha elegido España como puerta de entrada a Europa, replicando el modelo americano de la mano de referentes institucionales, políticos, sociales y económicos.

Esta ONG tiene cuatro objetivos para reducir las brechas sociales y digitales: sensibilización para dar a conocer los beneficios del programa y del pensamiento computacional; la formación del profesorado para que desarrolle las habilidades necesarias; la promoción de políticas públicas que promuevan la importancia de la programación y el pensamiento computacional y por último, traducir al español el 100% de los contenidos de la plataforma.

Programación, el lenguaje del siglo XXI

Actualmente, y a pesar de que la programación es una profesión altamente demandada, en España, un 82% de los padres y un 76% de los alumnos desconoce qué son y qué materias comprenden las ciencias de la computación, según el informe ‘Educación en ciencias de la computación en España 2015’. En el ámbito de la docencia, un 82% de profesores nunca ha aprendido a utilizar la tecnología para enseñar.

En un momento como el actual, en el que el desarrollo tecnológico afecta a todos los aspectos y donde la pandemia ha acelerado la transformación del mundo a lo digital, es más importante que nunca impulsar las competencias y habilidades digitales para poder acceder a los empleos que está demandando el mercado de trabajo. Y en esta nueva empleabilidad, la formación permanente y el reskilling profesional de los trabajadores son dos elementos básicos para conectarse con los retos de la era digital.

Un equipo español para liderar el desarrollo de code.org en EMEA

Code.org ha escogido España como su sede para el desarrollo del proyecto en Europa, Oriente Medio y África (EMEA por sus siglas en inglés) y estará liderada por un equipo español.

En el mes de febrero Su Majestad la Reina Doña Letizia recibió en Audiencia al equipo gestor del proyecto. El pasado 16 de septiembre mantuvieron un encuentro con la presidenta del Congreso de los Diputados, Excma Sra Dña Meritxell Batet.

Pensamiento computacional en Andalucía

Actualmente, la Junta de Andalucía está fomentando, en todas las etapas formativas el pensamiento computacional a través de distintos programas educativos que se desarrollan en centros públicos y concertados. Así, este año se ha puesto en marcha el programa ‘Proyecto Steam: Robótica aplicada al aula’, en el que participan un total de 793 centros educativos andaluces y que tiene como objetivo fomentar en el alumnado las vocaciones STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) promoviendo iniciativas centradas en la innovación, la creatividad, el diseño y la resolución de problemas con la robótica como herramienta.

Además, el programa Impulsa, creado en esta legislatura, está acercando a los centros situados en zonas de exclusión social el pensamiento computacional a través de talleres y actividades complementarias.

