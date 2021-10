Este fin de semana dos especialistas del Hospital Universitario Virgen Macarena han sido premiados con los galardones San Lucas que anualmente otorga el Colegio de Médicos de Sevilla mediante un acto institucional en conmemoración de San Lucas, patrón de la colegiación.

Los doctores del Macarena premiados, Jaime Boceta y Natalia Palazón, son médico de Recursos Avanzados de Cuidados Paliativos y especialista en Oncología Médica respectivamente. Ambos han sido reconocidos por su ingente implicación en el ámbito de la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas en el campo de la medicina.

El acto se inauguró con la entrega de los Premios Científicos 2021, como primero de ellos el destinado al trabajo de la especialista Natalia Palazón titulado “Circulating immune biomarkers in peripheral blood correlate with clinical Outcomes in advanced breast cancer”. En él se muestran resultados del análisis traslacional de sangre periférica a través de citometría de flujo de una serie de marcadores inmunológicos en cáncer y su relación con la respuesta en las pacientes con diagnóstico de carcinoma de mama avanzado en curso de tratamiento oncológico. Un trabajo de investigación en cáncer de mama avanzado cuyos resultados han sido publicados este año en Scientific Reports, revista científica de gran impacto internacional.

Natalia Palazón

Actualmente la especialista ejerce en el hospital sevillano dentro del Servicio de Oncología Médica, centrándose en el tratamiento de los síndromes linfoproliferativos y en el cáncer de mama, principalmente. La trayectoria profesional de la premiada se centra en su carrera profesional tras su título de doctora por la Universidad de Sevilla, en el Programa de Doctorado en Biología Molecular, Biomedicina e Investigación Clínica, además de ser facultativa especialista en Ciencias de la Salud en el Área en Oncología Médica por la vía de acceso MIRy Licenciada en Medicina por la Universidad de Murcia.

Ha superado los estudios para la obtención del título oficial del Máster Universitario en Investigación Biomédica por la Universidad de Sevilla-Instituto de Biomedicina IBIS, además del Máster en Oncología Médica de la Certificación SEOM por la Universidad de Gerona y del título de Experto Universitario en Inmunología Tumoral e Inmunoterapia del cáncer por la Universidad de Alcalá, Madrid .

Jaime Boceta

En cuanto a la designación como Médico Ilustre en Medicina Hospitalaria, este recayó en el doctor Jaime Boceta, en respuesta a su destacada trayectoria profesional al servicio del paciente y su ejemplar ejercicio en el ámbito de los cuidados paliativos. El doctor Boceta trabaja desde 1995 en la Unidad de Hospitalización Domiciliaria y Cuidados Paliativos del Área Virgen Macarena, su «segunda casa», donde actualmente funciona como Equipo de Soporte Hospitalario perteneciente al Servicio de Medicina Interna.

Actualmente es consultor de Cuidados Paliativos y atiende a unos 600 pacientes al año, tarea que complementa con su función de consultor de Ética Asistencial, ya que una de cada diez o doce consultas a paliativos desde otros servicios del hospital son de índole ético-clínico.

Boceta que posee el titulo de Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, recibió además una Distinción Especial de la Delegación Provincial del Gobierno de Sevilla en 2011 por el Día de Andalucía.

