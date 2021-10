Juan José Cortés ha roto su silencio este miércoles y ha publicado en sus redes una carta en la que explica cómo sucedieron los hechos que le llevaron a ser detenido este martes en Sevilla, tras haber agredido presuntamente a una mujer. «Grabó varios vídeos alegrándose de la muerte de mi hija», comienza el padre de la menor asesinada en 2008.

«Sé del interés por todos en conocer lo ocurrido en el día de ayer o antes de ayer. No he podido decir nada debido a mi estado de salud mental por lo arrastrado durante todos estos años y sobre todo un episodios tan desagradable como este», comenzaba la carta del Cortés. El sevillano fue detenido en las inmediaciones de Santa Justa tras haber golpeado presuntamente a una mujer con un bastón.

Sin embargo, asegura no recordar nada de lo sucedido. «Tengo diagnosticado desde la muerte de mi hija un trastorno de la personalidad por estrés post traumático y a veces tengo lagunas, no recuerdo las cosas en situaciones estresantes y me bloqueo, no controlo mis emociones, me fundo en negro», expresa en la carta.

«A esta señora no la conozco de nada»

En el escrito compartido en redes, el padre de la menor afirma que la mujer a la que supuestamente agredió se estaba burlando de la muerte de su hija. «Grabó varios videos alegrándose de la muerte de mi hija y diciendo que “si Mariluz está muerta, bien muerta está y enterrá“. En otro vídeo dijo que “ya está bien con tanto Mariluz y tanto con Mariluz, que sus huesos ya huelen, que sus hijos están vivos y que los huesos de Mariluz ya están secos y bien secos“. Además, en otro, dijo que “se hacía un colacao con sus cenizas“. Para unos padres esto es muy duro de escuchar», relataba Juan José Cortés.

«A esta señora no la conozco de nada», afirma. Asimismo, asegura que el encuentro en Santa Justa, donde se produjo la presunta agresión, «fue fortuito». Además, apunta que no recuerda nada debido a su enfermedad. «Es una enfermedad complicada», lamenta Cortés, que espera «poder dar más datos» y «que todo se aclare».

«Defenderé a mis hijos como gato panza arriba, como cualquier padre lo haría»

En la carta, el padre de Mariluz hace hincapié en que él no es «una persona agresiva», simplemente un padre dispuesto a «defender a sus hijos con su propia vida», «como cualquier padre lo haría», expresa.

Para Cortés, esta mujer se ha propuesto «arruinarle la vida sin motivo», aunque él «confía en nuestro sistema judicial y nuestra justicia». Asegura que, «como investigado en este asunto» se someterá a la autoridad judicial y colaborará «para que se aclaren los hechos».

«Si soy responsable de algo, para eso está la ley y la justicia, para cumplirla», afirmaba el padre tajantemente. «Gracias por vuestro apoyo y solidaridad», concluía Cortés, en una publicación que alcanza ya más de mil interacciones y 400 comentarios, la mayoría de ellos de apoyo hacia el padre de Mariluz.

