El cadáver calcinado que fue encontrado este lunes cerca del estadio de La Cartuja pertenece a un hombre, según han revelado los trabajos forenses. Hasta ahora, es lo único que se ha podido corroborar de la identidad del cadáver, ya que el cuerpo se encontraba completamente carbonizado. Aún se desconoce su edad, aunque sí se ha confirmado que se trata de una persona adulta. Los trabajos forenses han determinado también que el varón habría fallecido por causas violentas.

El hallazgo del cuerpo se produjo el pasado lunes, sobre las 17:00 horas, en un vertedero próximo al estadio de La Cartuja. Un hombre que buscaba chatarra dio el aviso a la Policía tras afirmar que había encontrado un cuerpo completamente calcinado. Fue el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional quien se hizo cargo de la investigación y las pesquisas.

En el lugar donde se encontraron los restos no se había registrado ningún incendio en los últimos días. Tampoco dio sus frutos la inspección ocular de la Policía Científica en la zona, en la que no parecía que se hubiera producido un fuego. Además, la persona que halló el cadáver confirmó a los agentes que todos los días paseaba por la zona y que no vio nada hasta el lunes. Por tanto, una de las hipótesis que se maneja es que el cuerpo fuera arrojado allí el domingo. Aunque se trata de un sitio de difícil acceso, suele ser frecuentado por personas que acuden a encuentros sexuales.

Sobre las nueve de la noche se autorizó el levantamiento del cuerpo quemado encontrado cerca de La Cartuja, que fue trasladado al Instituto de Medicina legal, donde se le realizará la autopsia. Esta determinará la identidad de la persona fallecida, así como las causas de la muerte.

Esta prueba es fundamental para identificar el cuerpo, aunque es probable que no pueda extraerse ADN al encontrarse el mismo calcinado. En ese caso, tendría que ser identificado mediante otras técnicas, como el análisis dental, lo que podría alargar en el tiempo la tarea.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...