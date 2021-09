El cadáver de un trabajador del Ayuntamiento de Sevilla en la fosa de Pico Reja del cementerio de San Fernando es uno más de los 3000 cuerpos que han sido rescatados. Pero su caso ha llamado especialmente la atención a los investigadores de Aranzadi. Se trata de un joven que trabajaba para el Ayuntamiento de Sevilla.

Junto a los restos de este trabajador municipal en Pico Reja apareció un botón con el emblema por excelencia de Sevilla, NO8DO -no madeja do-. El caso de la aparición de su cuerpo es diferente al de la mayoría de ahí lo particular de su hallazgo. El cuerpo de este joven hombre ha aparecido con un disparo en la cabeza, claro símbolo de represión. Sin embargo llama la atención que, a diferencia del resto, fue enterrado en un ataúd y con una posición corporal respetuosa, acorde a las tradiciones católicas.