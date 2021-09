Un centenar de activistas antitaurinos se han manifestado este domingo en una concentración en las Setas de Sevilla para rechazar la tauromaquia. Las organizaciones AnimaNaturalis y CAS Internacional convocaron una protesta contra el regreso de las corridas de toros a la ciudad.

“La tauromaquia trata de convencernos de que es cultura y representa el sentimiento de los sevillanos. Sin embargo, nadie echó de menos la matanza de toros cuando fueron suspendidas durante la pandemia”, comenta Daniel García, coordinador de AnimaNaturalis en Sevilla.

Según datos oficiales del Ministerio de Cultura y del sector taurino, en 2018 se vivió una caída del 58,4% de los festejos en plaza respecto al 2007 y del 2,1% respecto al 2017 y también el número de encierros y otros festejos populares disminuyó respecto a anteriores años.

“No es sólo una opinión de los animalistas, son los propios datos de asistencia los que lo demuestran: a casi nadie representa la tauromaquia. Sin embargo, seguimos manteniendo este tipo de espectáculos macabros con dinero público de todos y privilegios desde las instituciones”, agrega García. “Es el momento de decir ‘basta’ y rechazar con la voz muy alta que se siga maltratando animales por el disfrute y beneficio de unos pocos”, sentencia.

Según el mismo Ministerio de Cultura, sólo el 9,5% de la población asistió a algún espectáculo taurino en el período de 2014-2015 (último año en que se realizó esta pregunta en el estudio anual de consumo cultural en España), y que 2 de cada 10 de esos espectadores lo hizo con una entrada gratuita. También se publica el dato de que un 90,5% de España no asistió a ningún festejo. Entre los motivos que exponen para no hacerlo, el 40% adujo no tener interés alguno en la materia y el 20% que, directamente, no lo entendía.

El mismo estudio indica que el 80% de los espectáculos taurinos en España se concentran en las provincias de Madrid, Toledo, Salamanca, Ávila y Cuenca, y que hay diez otras provincias donde no se ha celebrado ninguno antes del parón de la pandemia.

