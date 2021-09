El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha dejado una parte de su fortuna en el centro comercial Lagoh de Sevilla, donde Joaquín ha vendido diez cupones premiados con 25.000 euros cada uno repartiendo así 250.000 euros.

En un sorteo en el que la mayor fortuna se la han llevado las Islas Canarias, con diez millones de euros repartidos entre Las Palmas y Tenerife, Joaquín ha llevado la suerte a su stand ubicado en la entrada inferior del centro comercial Lagoh en la semana que celebra su segundo aniversario. Reyes, que es vendedor desde 2015, vende allí desde el primer día que abrió el centro comercial.

“Yo me alegro muchísimo que el Cuponazo haya tocado en Canarias que les hace mucha falta”, dice en primer lugar el vendedor de la ONCE. “Pero estoy contentísimo de que le toque a la gente aquí –reconoce-. Porque todos los días salgo a la calle pensando que; “Tengo que dar el premio, tengo que dar el premio”. ¡Y lo he dado! –enfatiza con emoción-. Por eso lo he dado, porque vendo con alegría. Y pienso seguir dando muchos más”, advierte. Reyes se declara feliz como vendedor de la ONCE. “Lo mejor que me ha podido pasar en la vida es entrar en la ONCE”, resume gráficamente.

Otros 225.000 euros se han repartido en Pizarra (Málaga), con nueve cupones premiados también con 25.000 euros cada uno, y otro cupón agraciado con 25.000 euros se ha vendido en Granada, por lo que este sorteo ha repartido medio millón de euros entre las provincias de Sevilla, Málaga y Granada. En total, el Cuponazo ha repartido 11,5 millones de euros en premios mayores entre seis comunidades autónomas, Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

