El coordinador de Izquierda Unida y Concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha denunciado la falta de riego y mantenimiento de las plantaciones en Ronda de Tejares. «En Ronda de Tejares las nuevas plantaciones se están muriendo por falta de riego y mantenimiento», ha lamentado a través de sus redes.

🥀 Tal y como advertimos, en Ronda de Tejares las nuevas plantaciones se están muriendo por falta de riego y mantenimiento…@Ayto_Sevilla @emasesa 👇🏽 https://t.co/IOBGS4xPIW pic.twitter.com/sjlVLk45I8 — Daniel González Rojas 🔻 (@rojosevillano) August 7, 2021

Ya el pasado 28 de julio, Rojas advertía de que esta situación podía ocurrir y exigía «al gobierno municipal que cumpla su compromiso y plante los 310 árboles prometidos en Roda de Tejares». Rojas visitó la zona a finales del pasado mes citado, donde además demandó que se garantizara el cuidado y riego de las plantas existentes para que no murieran en verano.

🌳"Exigimos al gobierno municipal que cumpla su compromiso y plante los 310 árboles prometidos en Roda de Tejares" @rojosevillano



Nuestro concejal visita la zona donde además ha demandado que se garantice el cuidado y riego para que no mueran en verano.https://t.co/EH2GyNSspB pic.twitter.com/owEmAEoHx3 — IU Sevilla ciudad🔻 (@iusevillaciudad) July 28, 2021

Sin embargo, este lunes, Rojas ha compartido a través de sus redes las imágenes de unas plantaciones muertas por falta de cuidados. «Tal y como advertimos, en Ronda de Tejares las nuevas plantaciones se están muriendo por falta de riego y mantenimiento», se lamentaba. «Pese a advertirlo, no llegó el riego a la Ronda de Tejares. La mayoría de nuevas plantaciones: muertas. Hagan algo», espetaba el concejal al Ayuntamiento de Sevilla y a la empresa pública de agua, Emasesa.

Pues, pese a advertirlo, no llegó el riego a la Ronda de Tejares…



🥀 La mayoría de nuevas plantaciones: muertas



Hagan algo @Ayto_Sevilla @emasesa https://t.co/N1I9UXVcuH pic.twitter.com/L8mnM3OSoB — Daniel González Rojas 🔻 (@rojosevillano) September 6, 2021











Fotografías de Daniel González Rojas

Rojas exigió al alcalde que plantara los 310 árboles prometidos en Roda de Tejares

«Exigimos al gobierno de Juan Espadas que cumpla su compromiso y realmente plante los 310 árboles prometidos en la recién reurbanizada Ronda de los Tejares de Triana, el Ayuntamiento se comprometió a plantar 10 unidades por cada una de las 31 melias taladas en su momento, pero hemos podido comprobar cómo no se ha llegado a ese número, por lo que además solicitaremos información detallada de la ubicación de las especies que sí se han plantado, y la de los que faltan». Así se manifestaba Daniel González Rojas tras realizar una visita a esta zona de Sevilla.

En Ronda de Tejares se han realizado obras de reurbanización ejecutadas por Emasesa, «y desde su inicio,- ha recordado el edil hispalense- hemos demandado que se respetasen los árboles existentes. En caso de tener que actuar en algunos de ellos, se procedería a una nueva plantación, de forma que la calle siga manteniendo el arbolado y sombra necesario».

Asimismo, Rojas defendía que «a Espadas se le olvida que no sólo es plantar, si no que la clave está en mantener el arbolado en nuestra ciudad, una cuestión muy deficiente en el día a día». Por ello, urgía al gobierno municipal a que actuase sobre los ejemplares plantados en la Ronda de Tejares para garantizar que no murieran durante el verano por falta de riego o del mantenimiento necesario o vigilancia.

Sin embargo, las plantaciones se encuentran muertas por la sequía a día de hoy, hecho que el concejal de Izquierda Unida ha querido denunciar en sus redes y pedir una explicación al gobierno local.

