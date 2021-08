Sergio y José Daniel son los protagonistas que consiguieron salvar la vida de un joven que pretendía suicidarse lanzándose al vacío desde el puente del Alamillo. Según cuenta ABC, el pasado lunes ambos varones se vieron envueltos en una situación dramática al encontrarse con un joven que quería suicidarse. Sin dudarlo, ambos recurrieron a los recursos que conocían para tratar de evitar la tragedia. En una entrevista concedida a ABC relatan que aún se les pone «la piel de gallina» al recordar aquel momento.

La negociación les llevó 45 minutos. Tres cuartos de hora angustiosos para salvar una vida. El joven, de pie y agarrado a la zona exterior de la barandilla del puente, miraba al río con intención de lanzarse al vacío. Sin embargo, ambos varones aprovecharon un momento de flaqueza del joven para decirle una frase que sería crucial. «Le dijimos que si se tiraba al río, nos íbamos a tirar nosotros también», cuentan a ABC.

Un guardia civil y un paisano

Tal y como cuenta el medio sevillano, Sergio lleva trece años en la Guardia Civil. Era la primera vez que se enfrentaba a una situación así, pues su carrera está enfocada a la lucha antiterrorista. José Daniel, el otro hombre que intervino, pasaba con su coche por el lugar cuando se topó con el revuelo. «Vi que había un hombre que estaba en la parte exterior del puente que parecía que se iba a tirar y no me lo pensé», cuenta al citado medio. Entre los dos, consiguieron ganarse la confianza de la víctima y convencerle de que no se tirara.

Al poco tiempo la Policía Local también se personó en el lugar para tratar de ayudar al joven suicida. «Hay que agradecerles que se mantuvieran a una distancia prudencial. Cortaron el carril de la derecha de acceso a Sevilla y nos dejaron actuar, confiaron en nosotros», cuenta Sergio a ABC.

Finalmente, el hombre que pretendía suicidarse desde el puente del Alamillo, fue rescatado por Sergio y Daniel y trasladado al área de Salud Mental del hospital.

