Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en Google y egresada de la US, ha recibido, de manos del rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, el premio honorífico de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Sevilla (Alumni US). La entrega de premios se celebró hace unos días en CaixaForum Sevilla, pero al residir en California, Pilar Manchón no ha podido recogerlo hasta este viernes.

Desde California, en pleno Silicon Valley, dirige la Estrategia de Investigación de Google en Inteligencia Artificial, siendo además Doctora en en lingüística computacional por la Universidad de Sevilla. Su salto a la industria tecnológica en California vino tras adquirir Intel la startup ‘Indysis’, una empresa dedicada al reconocimiento de voz y la creación de asistentes virtuales, en 2013.

Tras la venta a Intel, se traslada a Silicon Valley para unirse a la empresa americana para formar parte del equipo directivo de Intel en el área de innovación y desarrollo. Ahí empieza su travesía por varias de las grandes empresas que dominan el centro neurálgico de la tecnología en Estados Unidos.

Ha pasado también por Amazon, donde fue directora de interfaces cognitivas, y por la . En Google trabaja para hacer la inteligencia artificial «más humana», tal y como señalaba en una entrevista en Mujer Hoy.

Por si no fuera suficiente, Pilar Manchón es consejera de varias empresas de Inteligencia Artificial, de Universidades y de ONGs, así como de entidades de capital de riesgo. En España, forma parte del Consejo de de Expertos de Estrategia de IA del Gobierno de España.

Sin lugar a dudas toda una muestra de talento sevillano que lleva triunfando en el mundo tecnológico prácticamente desde que abandonara sus estudios en la Universidad de Sevilla.

