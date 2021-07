La MIR de último año del servicio de Medicina Nuclear en el Macarena, Ana Moreno Ballesteros, ha ganado un concurso que periódicamente organiza una revista científica norteamericana. Se trata de The Journal of Nuclear Cardiology, una de las publicaciones de la American Society of Nuclear Cardiology (ASNC). En el concurso, los participantes deben adivinar la consistencia de un estudio describiendo con la mayor precisión una imagen de Cardiología Nuclear.



A pesar de que en esta competición participaron 58 facultativos de diferentes nacionalidades, la MIR del Macarena fue la que dio la descripción más atinada.

La revista norteamericana publica con carácter bimensual este concurso en el que los participantes deben adivinar la consistencia del estudio sin ninguna información adicional más allá de la propia imagen. No se facilita ni el tipo de radiofármaco utilizado, ni datos del paciente, ni diagnóstico de sospecha. Normalmente son imágenes «que realizamos en la práctica clínica habitual con alguna característica particular que tenemos que adivinar», advierte la ganadora.

Una respuesta muy acertada

En esta edición del concurso se trataba de un estudio de perfusión miocárdica en un paciente con poliquistosis hepática. «En la imagen podíamos observar captación miocárdica izquierda aparentemente normal (forma redondeada) y captación intestinal por eliminación fisiológica. Llamaba la atención la ausencia de captación a nivel hepático, que normalmente es de carácter leve», aduce la especialista. Ella acaba de terminar su residencia en el centro sanitario sevillano.

Asimismo, la precisión de su respuesta ha sido reconocida en la publicación del artículo que dilucidaba el contenido de la imagen por parte de esta revista de la ASNC. Esta es una asociación profesional sin ánimo de lucro dedicada al estudio de la Cardiología Nuclear y la Tomografía Computarizada Cardiovascular. Ambas disciplinas incluidas dentro de la Medicina Nuclear.

La MIR ganadora del concurso ha sido invitada a asistir en el congreso anual americano de Cardiología Nuclear.

