🔴@PoliciaSevilla desaloja a unas 600 personas en cuatro establecimientos por exceso de aforo e incumplimiento de las medidas Covid19, precintando uno de C/ Metalurgia y procediendo a la suspensión de tres actividades en C/ José Díaz, C/ Cartografía y C/ Betis.

Ampliaremos. pic.twitter.com/xiUSMJGqhu