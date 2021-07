En la tarde de ayer miles de personas se manifestaron en muchas provincias del país para pedir justicia por el asesinato del joven Samuel en A Coruña y entre ellas se encuentra Sevilla, donde la concentración tuvo lugar en la Plaza Nueva. La manifestación se ha llevado a cabo bajo el lema «Samuel no ha muerto, ha sido asesinado».

Numerosos personajes políticos de Sevilla se han sumado a este acto de repulsa ante el asesinato de Samuel. El alcalde de la ciudad, Juan Espadas, ha condenado a través de un tweet «este horrible crimen».

Para luchar contra los delitos de odio, tenemos que erradicar los mensajes de odio. Hoy, en Sevilla, recordamos al joven Samuel, condenamos este horrible crimen y defendemos los avances logrados en igualdad, derechos sociales y respeto a la diversidad sexual.#JusticiaPorSamuel pic.twitter.com/4VA6MRHD0j — Juan Espadas Cejas (@JuanEspadasSVQ) July 5, 2021

A la concentración también ha acudido la líder de Podemos en Sevilla, Susana Serrano, quien ha compartido en su cuenta de Twitter un mensaje en contra del odio y de la homofobia. AndalucíaXSí, Más País y Ciudadanos han hecho acto de presencia en este acto reivindicativo de los derechos de las personas homosexuales y de la diversidad y libertad sexual.

Al margen se han quedado el Partido Popular, que no ha pronunciado ninguna palabra sobre ello y tampoco asistió a la manifestación. Por su parte, Vox no solo no ha asistido sino que desde la dirección nacional, en palabras de Jorge Buxadé, han usado la concentración como arma política.

Ni un paso atrás por los derechos de las personas LGBTQI+. Justicia para Samuel.#Sevilla #justiciaparasamuel #StopLGTBIQfobia pic.twitter.com/3j0wv0Zm9a — SI Andalucía (@si_andalucia) July 5, 2021

Samuel, asesinado al grito de «maricón»

En la madrugada de este sábado 3 de julio, el joven coruñés Samuel Luiz Muñiz se encontraba en la avenida Buenos Aires de A Coruña, junto a tres amigas, donde se vio sorprendido por la agresión de un grupo de personas que, al parecer, profirieron gritos de “muerte al maricón”.

Más de 100 territorios pertenecientes a la Red de Municipios Orgullosos y junto a diversas entidades LGTBI andaluzas «denunciamos el incremento de ataques y agresiones a personas LGTBIQ+ en nuestro país, y que requiere un rechazo más contundente por las instituciones y la propia sociedad». «Este incremento no es ajeno al empoderamiento de los discursos LGTBIfóbicos por parte de determinados grupos políticos y sociales, que cuestionan constantemente los avances en los derechos humanos de estas personas», han denunciado.

Identificados los presuntos autores de la paliza a Samuel

Este domingo la policía identificaba a siete autores de la paliza que mató al joven Samuel en A Coruña, en una brutal agresión que se cobró la vida de la víctima cuando esta estaba con sus amigos en plena calle.

Tras tratar de reanimarlo durante dos horas, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por el joven, que falleció tras una brutal paliza el sábado junto al paseo marítimo de la ciudad. Actualmente, se ha tomado declaración a 13 sospechosos de participar en la paliza mortal al joven coruñés.

