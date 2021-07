Un proyecto de investigación sevillano del IBiS sobre el COVID, liderado por un profesor de medicina de la US, ha recibido una importante financiación para su desarrollo.

De los 12.469.544,83 € que La Marató ha otorgado en esta edición, el proyecto presentado por Enrique Calderón, investigador del IBiS, profesor de Medicina en la Universidad de Sevilla y médico en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla, recibe 398.000 euros para su puesta en marcha. ‘Diagnóstico y tratamiento del SARS-CoV-2 por formación de triplex’ es el nombre del proyecto al que se adjudica la financiación y que tratará de resolver principalmente la rápida detección del virus en personas infectadas.

Un trabajo de gran envergadura y que tiene la colaboración de equipos y entidades de diferentes localizaciones españolas, pues el proyecto ha sido presentado junto a Ramón Eritja, jefe de grupo del CIBER-BBN en el IQAC-CSIC Verónica Noé de la Fundació Bosch i Gimpera Universitat de Barcelona, y María Valeria Grazú Bonavía, del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, INMA (CSIC-UNIZAR).

«Nuestro proyecto quiere solucionar dos problemas importantes en la lucha contra la pandemia de Covid-19: el primero es cómo detectar de forma rápida y específica a las personas infectadas por este virus; y el segundo es que ahora mismo no tenemos en nuestras manos una terapia eficaz específicamente diseñada para usarse contra el virus que causa la COVID-19″ explica el Enrique Calderón, líder de este proyecto de investigación sobre el COVID.



Durante la fase de trabajo, se intentarán resolver ambos problemas utilizando oligonucleótidos sintéticos con alta y específica afinidad por el ARN viral. «En los últimos años, una decena de oligonucleótidos han sido aprobados por agencias de salud (EMA y FDA) para el tratamiento de enfermedades genéticas como la distrofia muscular de Duchene así como enfermedades metabólicas como la hipercolesterolemia familiar. En el proyecto utilizaremos oligonucleótidos específicos para unir ARN viral que podría usarse in vitro para la captura selectiva y diagnóstico del virus SARS-.COV-2, pero también in vivo para inhibir la replicación del ARN viral» añade el investigador del CIBER-BBN Ramón Eritja.

