Una juez ha ordenado al Ayuntamiento de Sevilla que quite la bandera LGTBI de grandes dimensiones que situó en la avenida de Andalucía, según ha informado Diario de Sevilla. Esto ha sido así tras la denuncia de Abogados Cristianos, que recriminaban al Ayuntamiento falta del principio de neutralidad y de objetividad con el que debe ejercerse desde una administración pública, tal y como recoge la Constitución.

La juez explica en el auto que esto supone una medida cautelar. El asunto no tendrá más recorrido judicial puesto que la notificación le ha llegado al consistorio justo el día en el que estaba pensada su retirada, con motivo del fin del mes del Orgullo. El Ayuntamiento de Sevilla colocó la bandera LGTBI en la glorieta de la avenida de Andalucía desde el primer día de junio y precisamente se eligió ese punto para cumplir con la sentencia en otro lugar en la que se prohibía izar la bandera LGTBI junto a banderas institucionales.

En el auto, la juez titular del juzgado del Contencioso-administrativo ha alegado que no encuentra interés público en el izado de esa bandera. La jueza ha retomado el auto de un Juzgado de Cádiz que en 2017 obligó a retirar la bandera LGTBI de la fachada del ayuntamiento, en el que se explica que las administraciones públicas no pueden hacer uso de banderas que no sean constitucionales. La juez admitió a trámite la petición de Abogados Cristianos por «urgencia alegada», y añade que un requerimiento previo no fue atendido.

