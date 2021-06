Unos setecientos vecinos recorrieron ayer, a última hora de la tarde, diversas calles del barrio de San Jerónimo en una manifestación que terminó en el barrio de El Higuerón, en protesta por el plan de Tussam que va a eliminar casi todas las paradas de la Línea 3 por esa zona.

En las intervenciones que se desarrollaron al final de la marcha, se recordó que los vecinos de San Jerónimo tuvieron que luchar en su día para conseguir el transporte urbano público y que ahora están dispuestos a luchar para mantener la Línea 3 de Tussam, conscientes de que la supresión de paradas se producirá en cuanto dejen de protestar.

La ruta de la Línea 3 transcurre actualmente desde Pino Montano, pasando por El Higuerón y las distintas zonas de San Jerónimo, hasta Bellavista, siguiendo el curso del río, facilitando un acceso directo al centro de Sevilla y a diversas zonas universitarias, culturales y comerciales.

El plan de Tussam es transformarla en una línea exprés de Pino Montano a Los Bermejales, marginando a El Higuerón y San Jerónimo, por el norte, y a Bellavista por el sur. La mutilación prevista va a cortar la comunicación directa entre Pino Montano, El Higuerón y San Jerónimo, tres núcleos del Distrito Norte que comparten diversos servicios públicos. Dejará también a San Jerónimo y El Higuerón sin acceso directo a la gran línea de comunicación entre el norte y el sur de Sevilla, de la que quedaría igualmente marginado el barrio de Bellavista.

Vecinos de San Jerónimo protestan contra el recorte de la línea 3 de Tussam

Movilizaciones contra el cierre de la línea 3 de Tussam desde octubre

La manifestación de anoche culmina un primer ciclo de movilizaciones, que se inició en octubre del año pasado, tras conocerse los planes de reordenación de las líneas de autobuses de Tussam. En este tiempo, se han recogido más de cuatro mil firmas de vecinos y asociaciones, se han celebrado varias asambleas informativas con el concejal delegado del Distrito Norte, se intervino en el turno ciudadano del pleno municipal del pasado mes de noviembre y se ha participado en dos concentraciones y en una manifestación, el pasado 29 de mayo, junto con vecinos de Bellavista y de Macarena Norte, zonas también afectadas por los recortes de Tussam.

El próximo martes se cumplirán dos meses de la reunión que mantuvieron representantes de la Plataforma “La Línea 3 no se toca” y de varias asociaciones del barrio con el alcalde, que, aunque no se mostró receptivo a las reivindicaciones vecinales de mantener íntegra la línea, prometió estudiar una alternativa presentada por algunas asociaciones para suprimir algunas paradas de la línea 3 a su paso por San Jerónimo, pero manteniendo el recorrido por todas las zonas del barrio. Hasta ahora, no ha habido ninguna respuesta.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...