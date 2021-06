Este jueves 17 de junio el Palacio de Telmo será el escenario de una manifestación para protestar por el cierre del Centro de Infecciones de Transmisión Sexual de Sevilla. Las protestas comenzarán a las 20:00 horas. La Asociación Adriano Antinoo aporta que este centro ha atendido a casi 20.000 personas de manera directa. Además, dicha asociación ha reconocido que estará presente en la convocatoria.

También considera que la labor que se ha venido desarrollado en este centro es «una labor asistencial de primer orden, tanto de enfermería, medicina de familia y asistencia especializada, con atención directa, acto único de diagnóstico y tratamiento, coordinación con los Centros de Salud y con los servicios de salud pública, criterio de confidencialidad absoluta y rastreo centralizado de los contacto.

Sevilla | Adriano Antinoo se suma a la convocatoria contra el desmantelamiento decidido por la @AndaluciaJunta del Centro de Infecciones de Transmisión Sexual de Sevilla. #ITShttps://t.co/AQ6o0GV5CQ pic.twitter.com/pDglkTwCK2 — Adriano Antinoo LGTBI (@AdrianoAntinoo) June 15, 2021

Todo ello, aspectos que los Centros de Salud, en la situación de saturación asistencial, con falta de personal y de medios adecuados, no pueden garantizar. La propuesta de la Consejería, afirma la Plataforma, se convertirá en un laberinto burocrático que obligará a los usuarios a recurrir a los servicios diagnósticos y sanitarios privados. Esto lo califican como «una regresión en todos los aspectos de prevención, protección y atención a la salud de la ciudadanía».

Activo desde 1989

El Centro de Infecciones de Transmisión Sexual abrió sus puertas en 1989 para atender de forma gratuita a personas con este tipo de infecciones o con sospecha. El pasado 5 de abril esas puertas se cerraron por orden de la Junta de Andalucía. Desde el Ejecutivo andaluz argumentan a que esto se debe a que las ITS se van a tratar en el Servicio Andaluz de Salud a partir de ahora, en la Atención Primaria concretamente.

Desde la asociación no ven mal que esto suceda así, pero apuntan en que no es el momento sociosanitario para realizar el traslado. Además, añaden que estos centros ITS suponen un espacio seguro para las personas que sufren ITS y cuentan con profesionales especializados en el trato sanitario y social a los pacientes. El colectivo solicita al Servicio Andaluz de Salud que no prosiga con su plan. Están recogiendo firmas para impedir su cierre en la plataforma Change.org.

