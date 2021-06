Manolo Mayo, el histórico restaurante de Los Palacios, abre este viernes una nueva casa en Sevilla capital. Este segundo establecimiento, situado en los bajos del Hotel Bécquer -en el número 4 de la calle Reyes Católicos-, responde así a la demanda de muchos de los clientes del restaurante palaciego.

El proyecto de decoración del nuevo establecimiento ha corrido a cargo del estudio sevillano Persevera Producciones, responsable, entre otros, de la decoración del Hotel EME o del recientemente inaugurado Casa Ozama. El resultado es un restaurante de corte actual pero que mantiene toda la esencia que lleva aparejada el apellido Mayo.

Al frente de la cocina de ambos restaurantes se encuentra Loli Rincón, una de las pocas jefas de cocina de Sevilla, que lleva nueve años renovando el prestigioso Bib Gourmand de la Guía Michelin. Rincón tendrá a Antonio Yerga como responsable del nuevo local, un cocinero joven pero experimentado que afronta este apasionante reto con ilusión y muchas ganas.

La carta contará con la mayoría de los platos clásicos y los grandes éxitos de Manolo Mayo, como sus afamados arroces, el milhojas de salazón y ahumados, el bacalao o el foie hecho en casa, sin olvidar al gran protagonista de la cocina: el tomate de Los Palacios.

Además, propuestas de mercado y platos más innovadores, pero todos con un elemento común: el producto. «En nuestra carta hay dos cosas que no pueden faltar: el tomate de mi tierra y los productos de temporada, y si ese día no lo tenemos, simplemente no se ofrece a los clientes», cuenta Loli Rincón.

El nuevo restaurante tiene capacidad para 56 comensales, repartidos entre la sala y la terraza, y abrirá de martes a sábado, para comidas y cenas, y los domingos para comidas. Otro de los puntos fuertes de este nuevo proyecto es que, tal y como sucede desde hace algunas semanas, se seguirá apostando por el delivery, y los clientes podrán disfrutar en sus casas de la cocina de Manolo Mayo haciendo sus pedidos a través de la app Go Delivery. Además, al estar ubicado en los bajos del Hotel Bécquer, la familia Mayo se hará cargo del room service y del apartado gastronómico de los diferentes eventos que tengan lugar en las instalaciones del hotel.

Sobre Manolo Mayo

El grupo hostelero Manolo Mayo está dirigido por los hermanos Fernando y Francisco Mayo, y en él trabaja ya la tercera generación de la familia. Fue fundado por el padre de ambos, Manolo Mayo, en el año 1963, cuando comenzó como un humilde bar de carretera en su Los Palacios natal. En la actualidad, cuenta con dos restaurantes (Los Palacios y Sevilla), un hotel con 45 habitaciones, una escuela de formación en Hostelería, un catering y una hacienda para celebraciones y eventos, Santa Clotilde. Tiene en su haber un Bib Gourmand de la Guía Michelin.

