Enrique Fernández Serrano, el hasta ahora organizador de la Feria de Abril de Sevilla, ha señalado en una nota aclaratoria que había solicitado su «jubilación en mi puesto de funcionario de carrera», en lugar de haber sido destituido.

Fernández Serrano señala además que desde el Ayuntamiento no se le ha comunicado «cese alguno en mi actividad» y que ha trabajado «durante 38 años sin que en ningún momento haya sido sancionado».

Aquí el texto completo de la nota aclaratoria:

«En relación a la noticia del día 28 abril en la que se indica que el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla ha prescindido de mis servicios como organizador de la Feria de Abril, debo informar que, en el día de la fecha, 2 de Junio de 2021 sigo trabajando en mi puesto del Ayuntamiento sin que se me haya comunicado cese alguno en mi actividad, ni cambio de destino, ni ninguna otra modificación en el puesto que desempeño en la actualidad.

Asimismo, al tener la edad de 67 años recién cumplidos, no 68 como indica la noticia, con fecha 24 de Mayo de 2021 he solicitado mi jubilación en mi puesto de funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en el que he trabajado durante 38 años sin que, en ningún momento haya sido sancionado, ni siquiera de forma leve, tanto por mi comportamiento personal como por el desempeño de mi trabajo.

Resaltar que he organizado la Feria de Sevilla, primero como codirector con Don Rafael Carretero los años 2008, 2009 y 2016 y como máximo responsable desde el año 2.017 sin que haya recibido crítica alguna en mi forma de actuar, antes al contrario, siendo continuamente felicitado por mi labor, tanto por los responsables políticos del Ayuntamiento como por el pueblo sevillano en general».

