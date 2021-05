Cada año se produce un gran desperdicio de comida en el mundo un tercio de la producción mundial de alimentos. Solo en España la cifra alcanza las casi 8 millones de toneladas anuales, lo que supone unos 250 kilogramos de comida desperdiciada cada segundo en nuestro país. Ante estas cifras, reducir el desperdicio de comida es uno de los grandes retos de la actualidad y por ello, más de 250 establecimientos de Sevilla ya se han unido a la app ‘Too Good To Go’ para luchar contra el desperdicio de comida.

‘Too Good To Go’ es una app móvil gratuita que conecta a los usuarios con diferentes establecimientos a su alrededor, como supermercados, restaurantes, fruterías, panaderías, entre otros comercios, que venden a precio reducido su excedente diario de comida o productos cuya vida útil está a punto de finalizar.

‘Too Good To Go’

De esta manera, los usuarios ahorran dinero y dan una segunda oportunidad a alimentos de calidad, los establecimientos llegan a nuevos clientes y reducen sus pérdidas y se ayuda a disminuir las consecuencias negativas para el planeta.

En apenas dos años desde que la app aterrizara en Sevilla ya se han salvado más de 50.000 packs de comida de calidad, lo que equivale a haber evitado el desperdicio de más de 50 toneladas de alimentos. Todo ello gracias a los más de 250 establecimientos sevillanos que ya se han unido al movimiento. Entre ellos se encuentran algunos como Confitería Lola, Speed Pollo – Mercado Arenal, La Verguería – Erotic Waffles, La dulcería Croissance, entre otros

En palabras de Madalena Rugeroni, directora de Too Good To Go en España y Portugal, “tirar un plátano equivale a desperdiciar hasta 10 minutos de agua de un grifo abierto. Por ellos desde nuestra app queremos fomentar la lucha activa en ciudades como Sevilla donde ya hemos evitado el desperdicio de más de 50 toneladas de comida, gracias a usuarios y comercios. Esto además equivale a haber ahorrado la emisión de más de 130 toneladas de CO2eq, el equivalente a las emisiones que producirían 25 vuelos alrededor del mundo, lo que demuestra que con gestos tan sencillos como no tirar comida podemos reducir nuestra huella sobre el planeta.”



El funcionamiento de la app es muy sencillo. Cada día, los establecimientos preparan y ofrecen a través de la app packs sorpresa que oscilan entre los 2 y los 5 euros y que contienen una amplia variedad de su excedente del día a precios muy reducidos. De este modo, los usuarios pueden salvar todo tipo de alimentos de calidad según sus preferencias del día.

Más de 1.000 establecimientos andaluces

“Los productos siempre son frescos y se encuentran en perfecto estado para consumir, simplemente no pudieron venderse durante el día y los usuarios evitan su desperdicio dándoles una segunda oportunidad” comenta la responsable de la plataforma. Para salvar su pack solo tienen que elegir el establecimiento preferido, pagarlo a través de la aplicación e ir a recogerlo al local a la hora establecida.

Además de Sevilla, ‘Too Good To Go’ también está luchando contra el desperdicio de alimentos en el resto de Andalucía. En la actualidad ya se han unido a la iniciativa más de 1.000 establecimientos andaluces, gracias a los cuales ya se han podido salvar más de 235.000 packs de comida, lo que equivale a haber evitado el desperdicio de más de 235 toneladas de comida.

Se han salvado más de 70 millones de packs de comida

A día de hoy, la app está presente en 14 países de Europa y ahora también en Estados Unidos. Actualmente cuenta con más de 38 millones de usuarios y más de 90.000 establecimientos asociados en los que ya se han salvado más de 70 millones de packs de comida. En el caso de España, la comunidad no para de crecer siendo ya más de 2 millones de usuarios los que han decidido luchar contra el desperdicio de alimentos salvando más de 3,2 millones de packs de comida desde que se lanzó la app en septiembre de 2018.

