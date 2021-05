Una familia con un niño de dos años ha sido desahuciada de su casa en la calle Gines del barrio sevillano de Torreblanca. «A pesar del decreto del gobierno que prohíbe los desahucios, los juzgados siguen llevándolos a cabo. Esta vez es CaixaBank la responsable del desahucio», ha expresado la plataforma Barrios Hartos.

La plataforma vecinal denuncia que «los servicios sociales no ayudan alegando falta de recursos» y que «la entidad bancaria se niega a ofrecerle a esta familia un alquiler social».

En lanzamiento estaba previsto para las 10:00 horas y decenas de personas se han concentrado para intentar paralizarlo.

Hoy en Torreblanca , #Sevilla, resistiendo al desahucio de una familia con un hijo menor, dejando al Decreto Antidesahucios en papel mojado.

Dónde están los #ServiciosSociales?

Y el @Ayto_Sevilla?#DerechoATecho #LaCalleNoEsUnHogar pic.twitter.com/aEn2SfmZYK — APDHA Sevilla (@APDHASevilla) May 26, 2021

«Nos quieren sacar de la casa y no tenemos donde ir, estamos en una situación muy desesperada, nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Sevilla y no nos han dado ningún tipo de alternativa», lamenta la familia. Además, cuenta que «el asistente social solo nos dice que nos metamos en un albergue, que no coge a menores, o que nos vayamos de alquiler y ellos nos pagan la mitad, pero hemos tenido la mala suerte de que los presupuestos no están aprobados y no pueden hacerlo; no queremos que nos regalen nada, solo un alquiler social para pagar acorde a nuestra situación».

La Policía ha desalojado la entrada de la casa y ha logrado sacar a la familia de la casa. Los agentes han colocado una puerta blindada, alarmas y han colgado el cartel de «En venta».

La policía, matones de la banca, han revoleado a los compañeros, entrado a la fuerza, echado a la familia y colocado una puerta blindada, alarmas y un cartel de se vende.



Hoy otra familia obrera tendrá que dormir en la calle por culpa de un banco.



El capitalismo mata. https://t.co/PaEhLQKAl5 — Alejandro Manuel 🔻 (@AleM1917) May 26, 2021

