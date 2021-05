Esta mañana el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha presentado en un acto celebrado en el Real Alcázar de Sevilla la Eurocopa. Al acto han acudido también presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas. El presidente de la Junta de Andalucía ha agradecido a la Federación Española su trabajo por que Sevilla fuera sede de la Eurocopa. «Estamos muy satisfechos porque creo que no hay una sede mejor», ha dicho. Se ha referido a Sevilla como «una ciudad universal», conocida por los europeos por diferentes razones, desde su patrimonio histórico y cultural hasta la «capacidad de dar servicios». También ha destacado el papel de los sevillanos, a quienes ha descritos como personas hospitalarias».

Durante la mañana de este martes se ha presentado en Sevilla la Eurocopa 2020, celebrada este 2021 por razones sanitarias. En el acto de presentación, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que espera «un retorno económico directo de 215 millones de euros». El presidente andaluz se muestra positivo por la vuelta de los aficionados a los estadios; «vamos a tener una fase con público, eso también es un motivo de mucha satisfacción y de mucha ilusión». También ha asegurado que este hecho es un gesto importante para la superación psicológica de la pandemia.

«Estoy convencido de que esta fase de la Eurocopa va a ser un éxito. Estamos viendo como los hosteleros se están tomando muy en serio la Eurocopa, están poniendo en valor sus restaurantes y sus hoteles», ha asegurado Juanma Moreno.

Sobre la convocatoria

Moreno ha dedicado algunas palabras para la convocatoria de la Selección española para afrontar el campeonato. Ha dejado entrever, sin nombrarlo directamente, que no está conforme con la decisión de Luis Enrique de no convocar al sevillano Jesús Navas: «tenemos un lateral derecho que es reconocido por todos y creo que está en un momento óptimo de forma pero no soy seleccionador nacional y no tengo las condiciones ni el conocimiento ni la capacidad», ha recalcado el presidente de la Junta. Añade que seguro que el seleccionador ha tomado esta decisión conforme a criterios que él ha considerado oportuno. Ha acabado el acto deseando suerte a la selección y compartiendo el respaldo de la afición andaluza.

Cómo conseguir entradas para la Euro en Sevilla

En primer lugar se designó como sede española Bilbao. Debido a las medidas sanitarias impuestas por el gobierno vasco, se decidió su traslado al estadio de La Cartuja, en Sevilla. Será ahí donde España juegue sus partidos de la fase de grupos, que tendrán lugar los días 14, 19 y 23 de junio.

La UEFA devolverá el dinero aquellos que ya habían comprado entradas para San Mamés. Estos aficionados tendrán preferencia (por orden de llegada) a la hora de adquirir entradas para Sevilla. Para la Cartuja el aforo será de 16.000, según lo último que han comunicados la autoridades sanitarias. El precio de las entradas estará entre los 50 y los 185 euros.

