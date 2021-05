Dos empleados de una empresa han sido condenados a seis meses de prisión por falsificar contratos de alquiler para eludir el pago de dos multas por infracciones de tráfico. Trataron de responsabilizar de las infracciones a otras personas.

El caso se remonta a octubre de 2017, aunque fue en 2018 cuando la policía detectó algunas irregularidades que llevaron a la investigación y denuncia de los hechos. Agentes de la Policía Local de Sevilla denunciaron así a dos empleados de una empresa, por falsificar presuntamente sendos contratos de alquiler de vehículos a nombre de personas extranjeras, para evitar el pago de dos multas de aparcamiento.

Los hechos comenzaron el día 9 de octubre de 2017, cuando dos agentes de la Unidad Motorista de la Policía Local, denunciaron a dos vehículos que se encontraban mal estacionados en la C/ Almirante Lobo, en las inmediaciones de la empresa propietaria de los mismos.



Minutos después, se personaron en el lugar tres trabajadores de la empresa, manifestando dos de ellos a la Policía Local ser los conductores, haciéndose cargo del pago de las tasas por la retirada de grúa.

Falsificar 24 contratos por dos multas

Ya en el mes de diciembre, los agentes recibieron sendos recursos a las denuncias interpuestas, en los que aportan datos de ciudadanos extranjeros, a los que señalan como los conductores de dichos vehículos en esas fechas, si bien, no aportan los números de tarjetas de crédito de los hipotéticos arrendadores de los vehículos, ni teléfono de contacto alguno, ni tan siquiera números de pasaporte, datos esenciales en este tipo de contrato



Además, entre ambos contratos, sólo transcurren 15 minutos de diferencia, existiendo entre ambos, en tan escaso margen de tiempo, otros 22 contratos más, lo que indujo a sospechar a la Policía Local que podría tratarse de documentos falsos, creados para eludir la responsabilidad de la sanción, así como que la persona que compulsaba ambos documentos, lo hacía en representación de la Asociación de Empresarios de Vehículos de Alquiler de Andalucía, no ostentando capacidad fedataria.



Ante la posibilidad de que los mencionados contratos pudieran ser inexistentes en dicha empresa y creados para eludir el pago de las sanciones de las denuncias, la Policía Local solicitó a la Secretaría de la Comisaría Provincial de Policía Nacional la colaboración necesaria para la aclaración de dichos extremos, recibiéndose contestación, tras inspección realizada al establecimiento, de que la empresa en esas fechas, no tenían contratados los documentos aportados, así como que las grafías de estos, son distintas de las de los restantes documentos, y finalmente, la identificación de los hipotéticos contratantes, no constan en ningún puesto fronterizo ni pernoctado en nuestro país



Así las cosas, los agentes de la Policía Local informaron tras su intervención en 2018 a los recurrentes de la puesta en conocimiento judicial de todo lo sucedido, así como de su calidad como investigados, como presuntos autores de sendos delitos de falsedad documental.

