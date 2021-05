Político sevillano, concejal del Grupo municipal de Adelante Sevilla en el Ayuntamiento de la capital hispalense. Daniel González Rojas es un férreo comprometido con las causas sociales y urbanas. Militante del Partido Comunista desde los 18 años, siempre le había atraído Izquierda Unida, formación con la que se presentó como candidato a las municipales en 2015. Desde pequeño se identificaba con Julio Anguita. «Cuando jugaba a los Playmobil, uno siempre era Felipe González, otro Aznar y otro Anguita; pues siempre ganaba Anguita (risas)».

¿Qué opina de la ampliación del tranvía y el «corredor verde»?

Desde el principio estamos siendo críticos y planteando alternativas. Entendemos que es innecesaria esa ampliación porque ya hay otros transportes como el metro, el cercanías, los autobuses…El proyecto que plantean supone la destrucción del arbolado del viario, cuando hay otras alternativas de trazado que no afectan a este arbolado. Por lo tanto, un proyecto que no es sostenible, un proyecto que no va a cambiar tampoco el número de carriles de coches, ni la fisonomía de esas dos avenidas del distrito Nervión, el único objetivo que persigue es que Juan Espadas haga algo antes de irse. Encima, con más rapidez, ahora que parece que se va a la Junta de Andalucía.

¿Qué valoración hace de la modificación del recorrido de la línea 1 de Tussam?

En la línea 3, por ejemplo, hemos conseguido que el gobierno cambie un poquito la idea, y con la línea 1 estamos en contra de esa modificación que se plantea. Nosotros estamos de acuerdo en que se peatonalice la avenida de la Cruz Roja, pero que no saquen la línea 1 por completo del barrio. Entendemos que hay alternativas para que siga pasando por vías paralelas y por los barrios de Macarena Norte. Hay una plataforma de vecinos que ya está planteando eso y desde Izquierda Unida estamos haciendo gestiones con el gobierno para que se atiendan esas demandas.

El CartujaQanat, ¿qué piensa de este proyecto financiado con fondos europeos?

Que se haga en la Cartuja, cuando en la Expo92 ya existía, me parece absurdo. Hace más de 25 años, la Expo ya era un espacio pionero en cuanto a bioclimatización. Todo eso se deja morir y ahora, con cinco millones de euros de fondos europeos, se hace una cosa que ya estaba inventada en la época de Al-Ándalus. Es absurdo recuperar algo que ya teníamos. Después, que se haga en una plaza sin mucho uso, donde no pasan viandantes. Que eso se haga en los barrios donde vive la gente sería más lógico. Allí queda muy bonito, queda muy guay el nombre, la inversión de los fondos europeos… pero la utilidad va a ser escasa.

¿Qué opina de las nuevas medidas adoptadas tras el fin del estado de alarma en Andalucía?

Me parece un poco precipitado que las discotecas estén abiertas hasta las 02:00 de la mañana. No quiero ser negativo, pero me preocupa. Creo que deberíamos ir relajando las medidas poco a poco, sobre todo si después queremos tener un verano normal. Todavía quedan unos meses hasta la campaña de verano.

Moreno Bonilla pedía prudencia tras el levantamiento del estado de alarma, pero, ¿Cómo cree que van a tomarse los ciudadanos estas medidas?

Me sumo a las palabras de Moreno. Pero también hay que entender que después de más de un año de restricciones, la gente salga a la calle o se vaya a la playa, porque están deseando. Cuando la responsabilidad del colectivo no da su resultado, y se vio el verano pasado y en Navidad, que hubo repuntes, para eso están las restricciones del estado de alarma. Es verdad que este no se ha prorrogado, entonces es una situación complicada. Pero bueno, mirando a otras comunidades autónomas, que no van a ser tan flexibles, haremos un llamamiento a la responsabilidad y esperemos que no pase nada.

Siguiendo con la política andaluza ¿Eres más de Juan Espadas o de Susana Díaz?

A mí lo que haga el PSOE con sus primarias me importa bastante poco. Yo creo que al final, tanto Juan Espadas como Susana Díaz son dos caras de la misma moneda. No sabría decirte cuál de los dos está más a la derecha, pero habiendo sufrido a Juan Espadas durante seis años como alcalde aquí en Sevilla, no creo que tenga un perfil de izquierda. Lo que siempre digo es que la S de socialista y la O de obrero se la deberían de ir quitando de las siglas.

¿Cómo cree que ha sido la gestión de la pandemia por parte del Gobierno Central?

No me gustaría haberme visto en ese Consejo de Ministros en marzo del año pasado. Creo que no se ha hecho mal. Se han dado respuestas a la gente que peor lo ha estado pasando. Ahí Unidas Podemos ha tenido mucho que ver para girar la política hacia las clases más desfavorecidas. Pero hay que reconocer que la situación era muy compleja y que todos los países la han gestionado como han podido. Se han encontrado con una pandemia mundial de la noche a la mañana, así que yo creo que hay que entender la complejidad del momento y que hay que valorar positivamente que se esté dando respuesta a las clases populares. Si esta pandemia nos hubiera pillado con un gobierno del Partido Popular, creo que estaríamos peor que ahora.

El Constitucional ha admitido el recurso de Teresa Rodríguez sobre su expulsión del Parlamento Andaluz. ¿Cómo vivisteis aquella salida desde la agrupación?

Cualquier pelea entre las izquierdas es negativa. Anticapitalistas no se comportó bien en el seno de Adelante Andalucía. Intentó quedarse con la marca y se quedó con las redes sociales del Grupo parlamentario. A la actitud de Anticapitalistas solo cabe el rechazo y la crítica. Pero también debemos hacer autocrítica del espectáculo que se dio en redes sociales y en medios de comunicación durante todo este proceso, que creo que no va a beneficiar a ningún partido de izquierdas. Solo va a beneficiar, en todo caso, a la derecha. A nivel local lo vivimos también con cierta distancia. Adelante Sevilla no es como Adelante Andalucía. Aquí no hay solo dos partidos, sino que somos seis y, aunque ha tenido consecuencias, nosotros intentamos dedicarnos a trabajar como concejales del Ayuntamiento de Sevilla, a solucionar los problemas de la gente, y que esos líos internos no nos afectaran.

¿Qué opina de la salida de Pablo Iglesias de la política?

Respeto su decisión. Entiendo que su situación personal era complicada e insostenible, ya que ha sido objetivo de críticas y amenazas. Pablo Iglesias ha aportado mucho a la política de este país. Dentro de unos años, con más perspectiva, se valorará su labor. Sobre todo, ha servido para politizar a mucha gente joven que no estaba politizada, y que a través de Podemos, se ha incorporado a la política más activa o más institucional. Y eso es de reconocer. Yo ya estaba politizado antes de que llegara él, pero hay que reconocerle eso a Podemos, que rompieron el bipartidismo y politizaron a mucha gente.

Aunque no hemos venido a hablar de su libro, cuéntenos un poco de No te preocupes, recuerdo de aquella gris cafetería

El libro trata de una vida normal. Un joven precario que tiene aspiraciones de ser escritor y que nunca lo termina consiguiendo. Son relatos cortos que se podrían leer por separado pero que al final forman una historia. Sobre todo, se trata desde un punto de vista en el que las historias corrientes también tienen derecho a ser contadas. Que no todos son superhéroes, ni grandes líderes de masas. La mayoría de gente que nos rodea son personas que se levantan, que están frustradas, que tienen problemas, que se enamoran, se desenamoran…Pues el libro va de eso, de la vida normal.

¿Y tienes en mente algún nuevo proyecto?

Cuando deje la política institucional sí quiero contar las vivencias de un concejal en el Ayuntamiento de Sevilla. Creo que la experiencia da para contar.

