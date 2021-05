El Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla ha destacado el seguimiento del 90% en el paro de dos horas que, junto a UGT Sevilla, se ha convocado este viernes para rechazar el ERE de H&M. La huelga ha conseguido cerrar cinco de las seis tiendas de la cadena en la provincia y se ha completado con una concentración ante la tienda de la calle O’Donnell.

De esta forma, CCOO ha vuelto a rechazar, como ya hizo el pasado viernes 7 de mayo, los despidos presentados por H&M, que en la provincia ascienden a 113 y en el conjunto del Estado a 1100. Asimismo, ha instado a la empresa a afrontar los cambios en el sector mediante el reciclaje de la plantilla.

«Este ERE en H&M no se justifica. El comercio textil no está sufriendo el impacto de la pandemia como pretende hacernos creer H&M. Se está aprovechando tanto de las circunstancias sanitarias como de la transformación digital que está viviendo el sector para sustituir jornadas de 30 y 40 horas, más estables y con condiciones mejores por trabajadores y trabajadoras cada vez más precarios», ha denunciado la secretaria general del Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Sevilla, Claudia Caus.

Según Caus, «el ritmo de trabajo no solo no ha disminuido, sino que los compañeros y compañeras siguen trabajando a destajo. Entendemos que si la tendencia del sector es potenciar el comercio online, la empresa debería aprovechar para reciclar a la plantilla y dar respuesta a esa reconversión del sector, y no plantear despidos sin justificación alguna».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...